英特爾開源節流 德國建廠計畫恐會喊卡
路透報導，英特爾為了開源節流，除了考慮出脫阿爾特拉（Altera）持股之外，也可能進一步縮減擴廠資本支出計畫。消息人士說，建議的提案可能包含暫停或完全中止320億美元的德國馬德堡建廠計畫。業界認為，相較之下，台積電（2330）德勒斯登廠日前已順利動土，在歐洲晶圓代工市場的新布局顯得動作最快。
外媒先前陸續報導，英特爾德國建廠計畫已經延後。關於是否考慮暫停或完全中止德國廠建廠計畫，英特爾不願置評。
目前英特爾可能正遭遇史上最糟的時期，該公司仍試圖在AI領域追上輝達（NVIDIA）等公司。英特爾在8月公布第2季財報後，市值已跌破1,000億美元，相較之下，輝達市值達3兆美元。英特爾8月時已釋出預期2025年資本支出縮減至215億美元，較今年減少17％。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言