英特爾開源節流 德國建廠計畫恐會喊卡

路透報導，英特爾為了開源節流，除了考慮出脫阿爾特拉（Altera）持股之外，也可能進一步縮減擴廠資本支出計畫。消息人士說，建議的提案可能包含暫停或完全中止320億美元的德國馬德堡建廠計畫。業界認為，相較之下，台積電（2330）德勒斯登廠日前已順利動土，在歐洲晶圓代工市場的新布局顯得動作最快。

外媒先前陸續報導，英特爾德國建廠計畫已經延後。關於是否考慮暫停或完全中止德國廠建廠計畫，英特爾不願置評。

目前英特爾可能正遭遇史上最糟的時期，該公司仍試圖在AI領域追上輝達（NVIDIA）等公司。英特爾在8月公布第2季財報後，市值已跌破1,000億美元，相較之下，輝達市值達3兆美元。英特爾8月時已釋出預期2025年資本支出縮減至215億美元，較今年減少17％。