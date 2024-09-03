英特爾整頓事業…擬賣Altera股權 台積訂單有望回流
英特爾為整頓業務、精簡支出，傳有意出售旗下現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）大廠阿爾特拉（Altera）股權，超微（AMD）、邁威爾（Marvell）可能是潛在買家，業界認為，若成局，阿爾特拉訂單有望大舉回流台積電，對台積電是一大利多。
路透引述知情人士報導，英特爾執行長基辛格與高階主管為了重振公司，預料本月稍後將向董事會提出計畫，提議削除不必要的業務並整頓資本支出，包括出售阿爾特拉案。英特爾對此不願置評。
業界分析，阿爾特拉原是台積電大客戶，2015年被英特爾收購後，訂單便流向英特爾，當時一度導致台積電（2330）股價重挫。惟之後台積電愈跑愈快，蘋果、超微、輝達等訂單日益壯大，擺脫阿爾特拉流失訂單的衝擊。
一旦阿爾特拉不再隸屬英特爾，甚至被超微、邁威爾等大廠併購，考量超微、邁威爾都是台積電目前主要客戶，後續阿爾特拉訂單有望大舉回流台積電。
英特爾2015年以167億美元收購阿爾特拉，儘管英特爾持續採取措施要將其分離為獨立體，但仍完全擁有這家子公司，而且曾表示規畫未來要透過首次公開發行股票（IPO）出售部分持股，惟一直沒有設定日期。
路透引述兩位知情人士談話指出，阿爾特拉也可能完全賣給另一家有興趣擴大其業務組合的晶片業者，該公司已悄悄開始研議出售的可能性。據消息人士透露，邁威爾是這類交易的可能潛在買主之一。
兩位知情人士也提到，英特爾聘請摩根士丹利和高盛集團，向董事會建議能賣掉或必須保留那些業務。英特爾的計畫尚未包含要將英特爾分拆，以及把晶圓代工製造業務賣給台積電等買家。相關計畫還沒有達最終敲定的地步，在會議舉行前還可能進行調整。
英特爾先前已將晶圓代工業務與IC業務分離，並從今年第1季開始提出獨立財報。該公司也在兩項業務中間設立一道牆，以確保設計部門的潛在客戶，無法取得英特爾晶圓代工客戶的技術機密。另根據彭博資訊先前報導，英特爾正研議各種選項，包括將IC設計與晶圓製造業務分拆。
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