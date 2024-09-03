斷尾求生 英特爾擬賣Altera

英特爾為挽救當前財務困境，外傳考慮出子公司Altera，藉以節省成本。市場分析，英特爾此舉應是為順應將晶圓代工事業分割的前期作業，推測超微（ＡＭＤ）和邁威爾（Marvell）是可能買主。但不管買家是ＡＭＤ或邁威爾，由於兩家都是台積電長期合作客戶，台積可望因此受惠。

路透報導，知情人士表示，英特爾執行長基辛格和高階主管為了重振公司，預料本月將向董事會提出計畫，提議刪除不必要的業務並整頓資本支出，包括出脫子公司Altera，以及暫停或完全停止斥資三二○億美元在德國馬德堡的建廠計畫。

英特爾在二○一五年砸下一六七億美元收購Altera，成為旗下可程式化解決方案事業部（ＰＳＧ）。Altera原為全球第二大可編程邏輯元件（ＦＰＧＡ）公司，二○一五年之前與另一競爭對手賽靈思（Xilinx）市占原本在伯仲間，更是台積電長期合作夥伴。

不過，Altera在二○一三年宣布，將長期代工訂單轉向採用英特爾十四奈米製程，被認為是台積電開創晶圓代工商業模式的一大挫敗，一度引起台積電創辦人張忠謀錯愕，但台積也隨即全力支援賽靈思，自此之後，賽靈思成為台積電新世代製程忠實擁護者，賽靈思也挾台積電優越的製程助攻，快速攻城掠地，並讓台積電合作夥伴日後都不敢輕易更換代工來源。

Altera和賽靈思主力產品為可編程邏輯元件（ＦＰＧＡ）主要應用在通訊、雲端、資料中心、嵌入式裝置、工業、車用和軍用航空等，提供可程式化解決方案，後來著重於特定高速運算的ＡＩ人工智慧晶片。

基辛格上任後主導重整架構業務，今年一月將ＰＳＧ事業部分拆為獨立公司運作，再度恢復使用Altera名稱。Altera先前也宣布新策略，看得出來想重振ＦＰＧＡ市場的企圖。

英特爾在八月公布災難性的第二季財報後，市值已經跌破一千億美元，反觀輝達市值攀升至三兆美元。英特爾上月已表示，預期明年資本支出將縮減至二一五億美元，較今年減少百分之十七。兩位知情人士說，英特爾已聘請摩根士丹利和高盛集團，向董事會建議能賣掉或必須保留哪些業務。

消息人士表示，基辛格和其他高階主管預期會在本月董事會提出相關計畫；英特爾對此不願置評。此外，兩名知情人士說，英特爾的計畫尚未包括要將英特爾分拆以及把晶圓代工製造業務賣給像是台積電等買家。