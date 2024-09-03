華為新品兩利多支撐 底氣十足

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

陸系品牌大廠華為今年新品發表會二度強碰蘋果，引發外界高度關注，市場分析，華為之所以無懼蘋果搶走新品亮相風采，主要關鍵在於供應鏈已全面大陸本土化，加上中國大陸市場支撐兩大利多，讓華為底氣十足，選擇與蘋果直球對決。

業界人士表示，華為去年Mate60系列經專業拆解後，竟有高達九成五以上零組件供應鏈全部來自中國大陸本地，幾乎達到手機「全國產化」的目標，顯示華為不但自身研發實力已恢復到跟其他國際大廠平起平坐的水準，就連供應鏈水準也同步大幅提升。

業界人士進一步指出，估計今年新機Mate70系列的供應鏈本土化程度應該也與去年一樣，因此，華為在技術實力上並不亞於其他歐美大廠，自然有底氣直接與蘋果正面對決。

此外，華為手機銷售的策略主要面向自身的母市場中國大陸，尤其在本土消費者愛國情懷加持下，華為近年來手機銷售量有增無減，因此無須擔憂蘋果發表會是否影響銷售量，反而藉此創造更多話題與流量，讓發表會未演先轟動。

自華為昨（2）日宣布新品發表會日期後，「蘋果華為發布會再度撞檔」的關鍵字也快速衝上微博熱搜第二名，新品未亮相，行銷效果已十足。

華為 蘋果發表會

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