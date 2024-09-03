換機潮效應浮現 高盛喊買四檔台鏈
換機潮效應浮現，市場聚焦智慧機產業。高盛證券在最新出具的「大中華智慧機產業」報告中指出，看好大中華區智慧機供應鏈的後市表現，其中台廠按讚台積電（2330）、鴻海、聯發科、富世達等四檔，均給予「買進」評等，其中台積電更列為「首選」標的；對於大立光則給予「中立」評等。
高盛證券指出，7月中國智慧機出貨年增幅開始顯著增加、達28%，相較5、6月年增幅均為14%增加，是今年2月觸底以來，首見單月需求加速恢復。鏡頭方面，單機平均數量雖降至3.3個，但2,000萬像素以上的滲透率已超過50%，高於2022年為31%，2023年為39%。
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