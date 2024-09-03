華為新智慧機 強碰蘋果

華為昨（2）日宣布，將於下周二（10日）舉行新品發表會，與蘋果秋季新品發表會同一天，較勁意味十足。華為終端BG董事長余承東預告，當天將發表「顛覆性產品」。

余承東昨日並轉發新品發布會訊息稱，這是別人想到但做不到的劃時代產品，五年的堅持與投入，將科幻變成現實。華為終端BG首席執行官何剛也表示，這將是一款前所未有的「科技新物種」。

外界預期，華為將在新品發表會端出旗艦新機Mate70，以及要價逾人民幣2萬元（約新台幣9萬元）、有「電子茅台」之譽的三折機等新品，與蘋果iPhone 16系列新機一別苗頭，大立光、玉晶光、華通、富世達等華為供應鏈跟著旺。

華為新品發表會小檔案

華為雖然受美國禁令限制，無法再與台灣半導體廠有業務往來，但在不受美方限制的關鍵零組領域仍與台廠合作密切，其中，大立光不僅是iPhone 16系列新機主力鏡頭供應商，也供貨華為高階旗艦機鏡頭。此次華為新品發表強碰蘋果，大立光左右逢源，受惠大。

市場看好，受惠iPhone 16系列新機將亮相，加上華為Mate70系列新機上市，兩大廠旗艦機均以潛望式鏡頭設計為主，將助攻大立光本季營收逐月向上，下半年營運優於上半年。大立光董事長林恩平日前直言，下半年潛望式鏡頭量比較多，部分客戶高階手機規格也下放至中階機種，如果拉貨得多，對大立光營運添助益。

玉晶光近年也積極切入非蘋供應鏈，去年已供貨華為Mate 60系列機種，加上玉晶光來自iPhone營收占比高，外界看好，玉晶光本季將挑戰賺逾一個股本。玉晶光昨日不評論法人預估的財務數字。

華為最受矚目的三折機方面，市場預期要價不斐，可能打破業界智慧手機訂價紀錄，因而有「電子茅台」之譽。華為折疊機最關鍵的軸承元件由富世達供應，日前更與富世達延長軸承供應排他條款合約。其中，富世達獨家供應華為三折機軸承，顯示富世達的技術深獲華為肯定。

根據陸媒報導，華為三折機新專利揭露更多相關設計細節，包括全機共使用三個殼體、兩個鉸鏈以及一塊柔性螢幕，透過鉸鏈的形變，讓所有殼體實現相對折疊與展開的功能，並經由特殊設計，讓折疊的厚度降低，並減輕重量。

PCB廠華通也有望搶搭華為新機商機。法人看好，華通在蘋果、非蘋旗艦機、低軌衛星與高階車用等多元題材加持下，今年營運有望挑戰新高。