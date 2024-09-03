台灣最大電商富邦媒（8454）昨（2）日推出年費2,399元的訂閱制會員「moPlus」，標榜基本回饋4%mo幣加上百大品牌加碼4%回饋，以及跨界合作與加碼折扣券等共四大權益。

根據momo公告，moPlus初期採邀請制，僅有特定符合資格會員可以透過App中的訂閱通路進行訂閱。momo表示，目前為試營運階段，觀察穩定後再進行相關宣傳。

moPlus初期採取首月限時30天1元，加上365天訂閱2,399元，平均前13個月每月185元；後續續約年費為2,279元，平均每月190元；中斷後再加入的年費以2,399元計算。

目前台灣電商其他主要業者，僅蝦皮購物推出物流費訂閱制，foodpanda與UberEats等外送業者也推付費VIP制度，也主打運費優惠。

momo提出四大權益，首推筆筆回饋4%，年回饋上限6,000元，獲得mo幣期限30天；其次是百大品牌加碼4%mo幣，回饋無上限且一年內有效。另有跨界合作，會員在店外實體通路回饋，在運動、 3C等多個通路有折扣回饋；還有會員神券折價券，包括指定品類折價券、mo店+免運券，以及不定期提供專屬moPlus會員指定品牌之折價券。另可疊加其他信用卡相關優惠。

但要注意的是，在首月30天期間消費者可以隨時終止訂閱服務，在終止訂閱服務後，系統會於指定時間內退回當期訂閱費用；但30天試用期內所獲得之基本權益4%回饋也要全數返還。30天試用期屆滿後，不能終止訂閱服務，僅能取消續訂下一期的訂閱方案。

momo正式推出訂閱制，業界指出，觀察重點是高消費用戶是否埋單，因為除4%基本回饋，其他百大品牌回饋、跨場域優惠或折價券，用戶用不著等於沒用，是否還願意每月多花近200元會費使用，有待觀察。