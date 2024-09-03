亞馬遜 AI 助理價格優勢 強壓對手

亞馬遜衝刺AI應用，傳出10月推出的付費版Alexa數位助理Remarkable Alexa每月收費5至10美元。相較於ChatGPT、Gemini等競爭對手，Remarkable Alexa為付費版AI機器人中最具價格優勢者，也是目前唯一主打提供新聞重點整理者。

OpenAI旗下ChatGPT目前付費版本為ChatGPT Plus，每月付費20美元，處理日常對話，也能撰寫文章、生成圖片、產出程式碼、瀏覽網頁等，用戶也能自己建立並訓練專屬的GPTs。

微軟導入ChatGPT的付費版本Copilot Pro，每月價格也是20美元，可使用OpenAI的技術和生成圖片功能。

Google的Gemini目前付費版本為Gemini for Google Workspace，每月付費20美元起跳，支援超過40種語言，整合Google應用程式為其一大特色。Gemini在語言推理和用字遣詞的精準度上，比ChatGPT更符合真人語氣，處理超長文本能力強大、精準度高，也支援AI圖像生成功能。

Grok目前付費版本提供給X Premium及X Premium Plus訂閱用戶，每月付費8美元起跳，核心功能和其他AI聊天機器人大同小異，包括回答用戶問題、提供建議等，也能回答其他聊天機器人被訓練無法回答的「禁忌話題」。