亞馬遜衝 AI 應用 將推升雲端伺服器需求...帶旺台廠

亞馬遜以全球雲端服務供應商（CSP）龍頭之姿再衝刺AI應用，預計10月推出付費版Alexa數位助理服務「Remarkable Alexa」，抱著「Alexa業務今年非贏不可」的決心，導入其重金投資的AI新創企業Anthropic旗下AI模型Claude。

由於Anthropic大部分工作都在亞馬遜旗下AWS雲端上進行，將帶旺AWS伺服器代工廠廣達（2382）、緯穎、英業達等出貨動能。

亞馬遜推付費版Alexa數位助理

據路透社引述知情人士報導，亞馬遜預計10月推出Remarkable Alexa，將導入Anthropic的旗下Claude的AI技術，而非自家開發的AI模型，每月收費約5至10美元。Remarkable Alexa將提供新聞重點整理、AI輔助購物、兒童導向的聊天機器人等功能，亞馬遜同時也會保留免費版的Alexa。

外電報導，亞馬遜原先使用自研AI模型打造Remarkable Alexa，但在理解及處理用戶所輸入的文字及提示時效果欠佳，有時要六、七秒才能回應用戶，因此決定改用Claude AI模型。

路透社先前報導，亞馬遜管理階層要求員工在8月底前備妥最新版Alexa，並稱Alexa業務今年非贏不可。亞馬遜去年改組Alexa開發部門，要用生成式AI重新改造Alexa，原本預計6月推出Remarkable Alexa服務，但部分員工認為技術不夠成熟，內部傳出雜音。

Anthropic是由OpenAI前研發主管創立，今年6月推出AI模型Claude 3.5 Sonnet，背後金主包括Google、Salesforce和亞馬遜。亞馬遜為追趕競爭者，強化AI能量，去年9月以及今年3月共砸下40億美元投資Anthropic，也是該公司歷來最大金額投資。

根據雙方策略合作協定，亞馬遜旗下雲端服務子公司AWS將成為Anthropic主要雲端服務供應商。隨著亞馬遜採用Anthropic AI模型，開展旗下「最強AI助理」應用，挾全球電商龍頭廣大的用戶基礎，將進一步刺激伺服器需求水漲船高。

廣達一直是美系CSP廠最有力的代工夥伴之一，去年拿下Google、微軟及亞馬遜AWS等大廠AI伺服器訂單，今年更掌握三大廠GB200伺服器訂單、需求火熱。

緯穎前兩大客戶為Meta、微軟，去年亞馬遜占比擴大，拉升至超過一成，成為第三大客戶。今年AWS特殊應用IC（ASIC）伺服器專案將逐步發酵，帶動緯穎AI營收揚升，第4季AI伺服器相關占比可望衝破五成。



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