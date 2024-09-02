台灣大逾300人團隊布局AI 研發台版語音辨識模型
台灣大哥大今天舉辦「AI的它時代，升級實戰共學講座」，資訊長蔡祈岩表示，台灣大資訊科技（IT）部門平均超過300人都在做人工智慧（AI）應用，目前企業運用AI辨識語音的辨識度不佳，台灣大正在著手研發，希望打造台版語音辨識模型。
蔡祈岩說，要訓練AI模型，需要夠多的本地語料，台灣大也希望與政府合作，加速打造語音辨識模型。
台灣大總經理林之晨指出，台灣大約1500名客服人員，每個月接幾十萬通電話，還要摘要內容，把用戶需求和相關知識留下來，有些通話甚至中英夾雜，現在打造AI模型，是為了更容易把語音轉換為文字。
為協助企業解決導入AI的挑戰，林之晨與蔡祈岩耗時2年，完成第1本聚焦於台灣企業AI應用書籍「AI的它時代，臺灣企業的大機遇」，已正式發行。
在今天的講座中，林之晨與蔡祈岩分別以「AI時代的影響與機會」及「企業運用AI的5大策略維度」為題，分享AI趨勢與應用策略。此外，台灣科技大學特聘教授盧希鵬也以「用AI在超連結世界找出競爭優勢」為主題分享觀點。
台灣大哥大同時宣布成立「AI共學社群」，為有意導入AI的企業提供交流平台。企業可透過AI助理實作練習平台，填寫導入AI的初步規畫及過程中遇到的問題，林之晨與蔡祈岩將親自回覆，並不定期舉行交流會議。
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