台積電將在熊本蓋三廠？ 經長郭智輝這樣回應

經濟部長郭智輝2日出席SEMICON Taiwan 2024國際半導體展展前記者會受訪表示，為協助我供應鏈海外落地，規劃在九州設立服務公司，提供一站式服務。至於台積電（2330）日本熊本三廠進度，郭智輝回應，無法代替業者回答。

台積電赴日本熊本設廠，熊本一廠預計今年第4季量產，同時，台積電計劃今年底開始興建熊本第二座晶圓廠。共同社近日報導，郭智輝表示，台積電將在日本熊本設立三廠，預計2030年以後生產尖端半導體。

對此，郭智輝受訪回應，「我不知道，要問台積電」，他無法替台積電回答。

郭智輝上任後二度拜訪日本，上周前往東京參加「台日科技對話」。他表示，現在有許多台日投資、合作項目緊鑼密鼓進行中，未來規劃再次拜訪日本，台灣往日本投資應該都是供應鏈關係，台日產業彼此合作有加乘效果。

郭智輝並表示，九州的長崎、大分、宮崎、北九州等地也歡迎台廠投資，因此在海外設立服務公司目前以九州為主，至於關西、關東地區則視產業發展需要。

郭智輝上任時曾喊出「境外關內」構想。但他昨日表示，經濟部現在的概念是要協助台灣的供應鏈廠商能在海外落地，因此會在九州成立先啟動一個服務型的公司來服務供應鏈廠商。另據了解，經濟部初步規畫，將由台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處的經濟組提供供應鏈廠商相關服務，將增加駐福岡分處的經貿人員。