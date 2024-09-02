Counterpoint ：第2季全球折疊手機市場出貨量年增48%

根據Counterpoint Research最新折疊手機出貨報告，第2季全球折疊手機市場出貨量年增48%。中國大陸繼續引領市場，占全球出貨比重超過五成，其他市場在第2季度也顯著增長。西歐、亞太地區（不包括中國大陸、印度和韓國）以及拉丁美洲的折疊手機出貨量成長出色，主要得益於中國大陸品牌，尤其是榮耀（HONOR）和Motorola的強勁表現。

Counterpoint Research分析，西歐是除中國大陸以外有最多樣化的折疊手機品牌的市場，包括HONOR、三星、Motorola、OPPO、OnePlus甚至Google等品牌，各品牌間的激烈競爭成為推動西歐市場增長的關鍵因素。值得注意的是，第2季HONOR首次超越三星，成為西歐折疊手機市場的第一名。

HONOR積極擴展至歐洲和亞太地區（不包括中國大陸、印度和韓國），第2季全球折疊手機出貨量年增455%，創下各品牌中最大的成長幅度，HONOR專為中國大陸以外市場推出的超薄Magic V2，其厚度不到1公分。

Motorola 在北美和拉丁美洲市場表現亮眼，由於Razr 40系列的強勁表現，第2季Motorola在拉丁美洲折疊手機市場年成長458%，總體來看Motorola在第2季全球出貨量也呈現三位數的年增率。曾經幾乎由三星主導的中國大陸以外折疊手機市場，如今已成為各品牌激烈競爭的戰場。