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經長郭智輝擬赴日設科學園區服務中心 助台商落地
經濟部長郭智輝今日出席SEMICON Taiwan 2024展開記者會受訪時表示，日前他表示台積電2030年要在日本蓋第三廠，他今日改口說不能代台積電回答，實際投資計畫要問台積電，但經濟部規畫在日本推行「科學園區服務中心」的服務公司，讓台商到日本也可以快速落地。
郭智輝說台積電赴日本設廠，目前已確定在熊本興建二個廠，二廠已經要啟動，至於第三廠，他表示，這個要問台積電，沒有辦法替台積電回答。
郭智輝說，經濟部在日本也有一個服務中心的概念，他解釋，台灣的科學園區是有一站式的服務，經濟部應該會在九州來服務所有的這個供應鏈廠商，如果要到日本去落地，會有一個服務公司，再幫台灣的廠商能夠在日本快速落地。
至於台積電到德國設廠，對於給予補助，引起正反意見不一情況，郭智輝也低調表示，這個部分應該還是由台積電自己回答，經濟部沒辦法替台積電回答這個問題。
郭智輝強調，台積電取得德國政府補助到歐洲落地生產，應是三贏局面，經濟部扮演角色是幫台灣供應鏈的廠商能夠在歐洲能夠快速落地，所以才有現在新的服務中心概念，經濟部的角度就是幫助台灣的企業在海外能夠順利、快速在當地落地。
此外，對於即將到來的美國總統大選，郭被問到若美國前總統川普再次當選，該如何說服他台灣沒有偷走美國晶片業？郭智輝笑說，台灣當然沒有偷走美國的晶片業，台灣是幫助美國晶片業者製造晶片，讓他們應用在各種產品上拓銷市場，搶得市場先機，扮演協助他們賺錢的角色， 美國晶片商才是最大受益者。
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