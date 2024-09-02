AI需求強勁 日月光吳田玉：台灣扮演關鍵角色、須廣結善緣

2024台灣國際半導體展（Semicon Taiwan）國際論壇即將登場，SEMI全球董事會副主席暨日月光投控（3711）營運長吳田玉2日針對最夯的人工智慧表示，當前AI需求相當強勁，台灣在AI領域扮演要角，惟仍有瓶頸要突破，必須上下游結合、全方面的攜手尋求最佳解決方案，不然現在「生意好到我們沒有辦法交貨」。

在國際半導體展SEMICON TAIWAN 2024的展前記者會上，吳田玉指出，AI真正的受惠者是全世界經濟體系最大的國家，可以說是牽一髮動全身，從各個面向都可以看到AI帶來的影響，例如國防和資訊產業等，甚至可以說是區域經濟、區域政治和供應鏈重新規劃等，合成AI的三位一體。

吳田玉進一步說，現階段看到的AI是起手式，只有發生在雲端，還沒有看到邊緣裝置以及長線給總體經濟帶來的效益，可是台灣在AI領域佔據很重要的地位，回顧先前，於新冠肺炎疫情的時候，是首次半導體產業被推上第一線，台灣只是配角，不過在此次的AI世代，台灣半導體高階製造業則被推到半導體第一線，站在全世界的舞台，有了機會，同時，也有責任和壓力。