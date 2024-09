「價值數千萬的書」 盧希鵬盛讚林之晨、蔡祈岩AI新書

台灣大哥大(3045)總經理林之晨與資訊長蔡祈岩近期完成第一本聚焦於臺灣企業AI應用書籍《AI 的它時代,臺灣企業的大機遇》,臺灣科技大學特聘教授盧希鵬除專文寫序推薦,更在今日新書發表會上,盛讚這是一本「價值數千萬的書」。

台灣大哥大與天下雜誌於2日舉辦《AI的它時代 升級實戰 共學講座》,逾百位來自各領域企業經營者共襄盛舉,總經理林之晨與資訊長蔡祈岩分別以「AI時代的影響與機會」及「企業運用AI的五大策略維度」為題,分享AI趨勢與應用策略框架。

臺灣科技大學特聘教授盧希鵬也以「用AI在超連結世界找出競爭優勢」為主題,提供前瞻見解,盧希鵬除在現場展示透過AI助理規劃行程,挑選禮物,更盛讚盛讚這是一本「價值數千萬的書」。

有趣的是,盧希鵬同時也是台灣大獨董,林之晨開完笑說,盧老師也是台灣大獨董,感謝給予千萬價值的評語,同時也擔心在董事會受到獨董(盧希鵬)質疑將價值數千萬商業價值的內容分享給各行各業。

但事實上,《AI 的它時代,臺灣企業的大機遇》的源起就是林之晨與資訊長蔡祈岩為了協助企業擁抱AI科技,解決導入AI過程中的挑戰,耗時兩年觀察產業趨勢,並分享台灣大哥大導入AI提升工作效率及推出相關服務的經驗.上市不到一周即登上暢銷書排行榜。

林之晨認為,近年全球工作典範轉移,50至60年前的農夫很難想像現在工作是坐在一個房間裡,對著電腦工作,AI時代來臨更將驅動工作典範轉移,年輕世代未來工作也將典範轉移,可能也很難想像工作得坐在房間裡對著電腦工作。

林之晨認為,AI時代,未來生活及商業模式可能是B to AI to AI to C(消費者)或B(企業)或G(政府),新商業模式也得滿足消費者、企業、政府等各面向的利益最大化,才會是一個最成功主流的商業模式。

林之晨表示,市面上調查報告都發現有四分之三的企業都想擁抱AI,但以台灣產業來說,在AI硬體設備製造上抓到外銷產值,但把應用落地、深入、轉換乘商業模式的進度是慢的。

林之晨認為,過去數位轉型帶起紅利期已經結束,企業的升級必須找到新的典範。從2020年起, AI時代的大週期將帶來比過去80年更劇烈的變化,臺灣在AI 時代的機會,包括AI 第一波帶動的半導體、伺服器、電腦與手機等硬體基礎建設需求,也就是產業常說的「科技軍火」商機,臺灣是名列前茅的受惠者,以及因少子化和缺工問題而加速自動化的機會。

林之晨強調,企業需要在低成長的營運體系中運用AI提升生產力,並發展新的商業模式,創造獲利增長,未來台灣產業要串起AI生態鏈,壯大AI價值,近年LINE與台灣大合作,推出為中小企業打造的「AI 語音預約服務」,發展新的AI獲利引擎。面對AI技術的快速發展,沒有人可以孤軍奮戰.除了軟體的發展是關鍵,新創聚落是臺灣在這個AI時代的重要戰略。

蔡祈岩認為,AI的「它時代」已經啟動,根據PwC 2024發布的第27屆全球企業領袖調查,高達76%的臺灣企業經營者關注AI趨勢;然而,臺灣的企業在過去一年中採用生成式 AI 的比例只有14%,遠低於全球平均的32%,這顯示出台灣企業領袖焦慮而苦於沒有找到切入點的困境。

《AI 的它時代,臺灣企業的大機遇》書中探討 AI對臺灣帶來的重大機遇,同時提供實用的 AI知識和應用指南,並歸納出「企業AI應用的五個維度」,包括提高員工生產力、串接數位平台、連結 AI 生態圈、企業專屬模型和 AI 倫理,正是幫助企業全方位思考 AI 戰略,在這個充滿機遇的時代,找到企業獨特的價值,以實現AI應用的最大效益。

近年台灣大也整合自身雲端及AI經驗,推出多項生成式AI應用工具,打造企業應用AI的低垂果實,由內而外降本增效。首先是面對龐大的客服需求與高昂的真人客服成本下,台灣大以在地化大型語言模型,無縫整合自動語音辨識、文字轉語音與自然語言處理技術,並結合台灣大每日逾百萬則海量語言數據資料庫與1,500席豐富客服經驗,透過AI與真人客服的協同,不斷學習和進化,為不同領域企業客製化調教AI客服系統,建立高達97%的高精準語音辨識,提供滿足中文、英文、台語、客語等多語情境的「OP企業AI語音客服」,以AI驅動客服自動化,賦能企業創新轉型。

在提升內部員工生產力方面,台灣大表示,推出「AI Agent 超級助理」,以M+ 企業通訊軟體為介面,結合M+服務圈,並透過自行研發的核心企業AI智庫整合內部系統如helpdesk,提供24小時服務,即時為員工解答日常問題並自動處理日常任務,如安排會議、提交請假單、管理日程等,大幅提升了內部服務的速度和準確性,有效降低了人工成本,提升組織營運效率與競爭力。

為加速推動AI在企業中的運用,幫助企業成為「它時代」的贏家,台灣大同時宣布成立「AI共學社群」,為有志導入AI的企業提供交流平台。企業可透過AI助理實作練習平台,填寫導入AI的初步規劃及過程中遇到的問題,台灣大哥大總經理林之晨與資訊長蔡祈岩將親自回覆,並不定期舉行交流會議。