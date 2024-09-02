華碩啟動生物多樣性計畫 以兩大主軸構建自然資本策略地圖

響應農業部林業及自然保育署政策，華碩（2357）今年參與「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺」，成為首批媒合成功企業之一，期望透過公私協力，協助企業投入受公部門認證之森林與生物多樣性保育專案，以提升自然碳匯、促進生物多樣性。

華碩董事長施崇棠表示，面對生物多樣性國際趨勢，華碩以價值鏈內管理與價值鏈外行動兩大主軸，構建華碩自然資本策略地圖。

施崇棠說，在價值鏈內，華碩今年首次發布的自然影響力評估報告，說明企業營運活動與供應鏈對環境及生物多樣性的影響；而價值鏈外行動，很榮幸華碩參與大雪山中海拔穿山甲棲地改善及維護計畫，成為首批媒合成功的企業自提專案審核通過的企業之一。

華碩今年進一步延伸並整合生物多樣性分析，依據國際自然相關財務揭露標準（TNFD），發布《自然影響力評估報告》，分析營運據點及供應鏈所在地對生態的影響，識別出鄰近重點生態據點的供應商，實施現場稽核與管理。

除了精實價值鏈內管理，華碩同步啟動價值鏈外行動，參與「大雪山中海拔穿山甲棲地改善及維護計畫」。本計畫也邀請屏東科技大學合作，期望透過實地調查，了解草生栽培對復育穿山甲棲地之改善成效，進而推動在地的友善農業。

華碩期待透過「大雪山中海拔穿山甲棲地改善及維護計畫」，結合數據驅動思維，進一步管理可能面臨的自然風險，發展創新商業機會，未來也會思考透過創新技術，如生成式AI，協助生物多樣性管理，並持續深化產品環境足跡與自然的關聯，推動更具包容性且多元的發展策略。