昇貿先進材料研發中心推出新型錫膏 因應晶片層疊封裝

台灣正站在AI時代浪頭上，2025年至2028年被視為AI應用爆發期，國科會也大力推動百工百業AI，提升產業競爭力，外界很擔憂台灣是否能穩定供電；台電董事長曾文生日前更表示，桃園以北5MW以上大型數據中心一律不核供，震驚業界，在野陣營怒批曾文生干預產業設廠。究竟台灣電力夠不夠AI時代使用？

2024-09-02 17:55