快訊

恭喜！40歲愷樂神隱4年 「突曬超音波照」宣布懷孕

五月天為愛而唱！從高雄唱進花蓮4場全免費 14組大咖曝光

小孩熱到想吐…瑞莎曝訓練場「42度沒冷氣」 出借校方：看到很寒心

半導體防駭TXOne Networks 呼籲落實資產生命週期防護

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣是全球駭客集中攻擊的地點，高科技業者近期更頻傳被駭客入侵勒索的訊息。工業物聯網資安主要業者TXOne Networks（睿控網安）呼籲半導體業應強化資產生命週期防護，也將在即將登場的SEMI TAIWAN 2024中展出升級的解決方案。

2018年台積電（2330）爆發部分產線機台及電腦系統中毒事件，起因供應商的資安規範不夠嚴謹。事後台積電結合包括工研院、TXOne Networks在內的資安業者與智庫，共同努力催生全球首個半導體資安標準SEMI E187。

TXOne Networks執行長劉榮太指出，全球駭客組織正虎視眈眈地以關鍵資產為目標來進行攻擊，即使是看似已被瓦解的知名駭客組織Lockbit，其實也仍活躍於市場中，並針對高產值企業發動攻擊。同時，新興駭客服務提供者Initial Access Brokers（IABs），積極銷售未經授權的存取漏洞，使駭客更快速地找到攻擊途徑。這些新舊齊發的攻擊手段已對企業構成嚴峻威脅；特別是被駭客優先鎖定的半導體產業，近期也發生多起跨國企業遭受攻擊的事件。

劉榮太指出，半導體產業的資安框架正逐漸從過去單點式的防護，擴展到全面涵蓋整個資產生命週期的每一個階段。以SEMI E187和E188標準，強調設備入廠前的潔淨與安全。然而，隨著駭客威脅猖獗，SEMI國際半導體產業協會於去年底推出的「半導體製造環境資訊網路安全參考架構」，更進一步展示了保護半導體製造環境的綜合戰略，針對製造環境中典型使用到的組件、關鍵網路安全功能，以及彼此之間的相互關聯性提供安全指引。當資安框架的完整性提高，這些標準也已逐漸融入到半導體界的實踐，有效保護從設計到退役的每個階段的半導體資產，並強調不斷驗證每個潛在的威脅進入點，確保在資產生命週期的各個階段進行安全檢查和防護。

調查發現，高達97%的資安長表示，IT資安事件對於OT系統的穩定運作造成了嚴重影響，加劇企業內部壓力。TXOne Networks指出，半導體供應鏈複雜，遵循資安框架的實施尤為關鍵。建議企業應從入廠（Onboarding）階段開始，將新進資產以專業工具進行全面檢查。在安裝配置（Staging）階段，配置適切的端點防護以杜絕惡意軟體，並在產品進入生產營運（Production）階段時，通過網路安全的手法增加多一道資安防護網安，以多元手段消弭各種攻擊。最後，在離線時的維護保養（Maintenance）階段，也應針對實體接觸的儲存設備以及維護完成後的資產再次進行資安監測，確認設備在重新上線前安全無虞。

TXOne Networks指出，半導體生產工序高度複雜且耗時，任何情況導致的營運中斷都會造成巨大損失。正因如此，OT資安策略必須在不影響營運效率的前提下實施。TXOne Networks也將在今年國際半導體展中，展示全新升級的Edge系列產品，為OT網路安全提供更高的穩定性和韌性。

半導體 資安

延伸閱讀

精誠旗下智慧資安科技與日本IWI攜手共建跨國資安

智慧資安科技結盟日商IWI 拓展亞洲市場

台積電按讚！這家5年資安新創TXOne 讓半導體圈搶買單

精誠旗下智慧資安科技 宣布代理 OT 資安品牌 Claroty

相關新聞

經長郭智輝擬赴日設科學園區服務中心 助台商落地

經濟部長郭智輝今日出席SEMICON Taiwan 2024展開記者會受訪時表示，日前他表示台積電2030年要在日本蓋第...

桃園以北不核供電給大型數據中心 台灣 AI 發展會因此受阻嗎？

台灣正站在AI時代浪頭上，2025年至2028年被視為AI應用爆發期，國科會也大力推動百工百業AI，提升產業競爭力，外界很擔憂台灣是否能穩定供電；台電董事長曾文生日前更表示，桃園以北5MW以上大型數據中心一律不核供，震驚業界，在野陣營怒批曾文生干預產業設廠。究竟台灣電力夠不夠AI時代使用？

虹彩光電於上海成立首間海外子公司 瞄準膽固醇液晶電子紙商機

全球膽固醇液晶技術（ChLCD）領導者虹彩光電2日宣布，於上海青浦區成立虹彩光電首家海外子公司。虹彩光電將以此為基礎，作...

台積電赴日 經部擬在九州設服務公司助供應鏈落地

台積電赴日設廠，經濟部長郭智輝表示，為協助供應鏈落地，規劃在九州設立服務公司，提供一站式服務，長崎、大分、宮崎、北九州等...

台積電亞利桑那三廠已動工！州政府官員親口證實

台積電（2330）日前規劃將在美國亞利桑那州設立第3座晶圓廠，而2日美國亞利桑那州商務管理局總裁Sandra Watso...

台灣被推上全球AI發展舞台第一線 日月光吳田玉指有三大挑戰

日月光半導體執行長吳田玉今日出席SEMICON Taiwan 2024展前記者會，他以「黃金時刻，機會與挑戰」為題進行專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。