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宏達電旗下BEATDAY升級為6dof開放娛樂平台

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）旗下VIVE ORIGINALS的娛樂平台BEATDAY 2日宣布，將升級為面向全球VTuber玩家的6dof（6自由度體驗）開放式平台，提供完整的一站式商務服務，在自製6dof內容之外，歡迎全球VTuber上架內容，開創全新體驗模式。

宏達電指出，平台首檔6dof新型態LIVE SHOW與人氣VTuber杏仁ミル（杏仁咪嚕）合作，為粉絲們打造專屬的《Annin Miru Wonderland》。杏仁咪嚕將與好友們推出首檔系列LIVE SHOW「週末Party Night！」與觀眾們互動。

宏達電表示， 有別於傳統螢幕的平面體驗，6dof六自由度體驗讓觀眾能夠如同在線上遊戲空間，上下、前後、左右自由移動。BEATDAY自成立以來，持續提供多元創新的6dof娛樂體驗，包含全息藝人演唱會、3D動態捕捉 VTuber演唱會、VTuber VR 1對1見面會等。由於市場對6dof內容的熱烈需求，BEATDAY將提供四大系統一站化商務服務，包括完整的第三方內容上架、商售票務系統、高規格3D 6dof即時動捕串流、社群互動系統，讓更多有志挑戰6dof演出的VTuber快速跨越技術壁壘。

VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，BEATDAY自2020年就開始打造6 dof平台和展演內容，去年製播台灣首場VTuber 6dof 3D演唱會，期為VTuber打造更具創造力的節目與自由度的舞台。而 VTuber在3D化的趨勢下，依然受限於 2D 平台的演出現狀，此次特別將具有6dof特性的BEATDAY 轉型成為開放平台，讓具有3D製作能量的VTuber們把節目放上來。

劉思銘指出，此次推出的「LIVE SHOW」演出形態，有別於演唱會，將是長駐型、多集數的內容。節目中觀眾透過投票機制與VTuber互動，還有機會參與勝負決定權；平台也將首次推出回放機制，粉絲可反覆重溫每個不想錯過的精采時刻。

杏仁咪嚕為台日混血VTuber，自2018年出道後，吸引許多粉絲喜愛，YouTube訂閱突破45萬人、社群累計近百萬粉絲，精通中文、日文、英文3國語言，擅長遊戲實況、歌唱、直播等。

宏達電 演唱會 社群

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