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台積電赴日 經部擬在九州設服務公司助供應鏈落地

中央社／ 台北2日電
台積電。記者吳康瑋／攝影
台積電。記者吳康瑋／攝影

台積電赴日設廠，經濟部長郭智輝表示，為協助供應鏈落地，規劃在九州設立服務公司，提供一站式服務，長崎、大分、宮崎、北九州等地也歡迎台廠投資，相信台日產業合作有加乘效果。至於台積電日本三廠進度，郭智輝回應，無法代替業者回答。

台積電日本熊本一廠預計今年第4季量產，同時，台積電計劃今年底開始興建熊本第二座晶圓廠。共同社近日報導，郭智輝表示，台積電將在日本熊本設立三廠，預計2030年以後生產尖端半導體。

對此，郭智輝今天出席SEMICON Taiwan 2024國際半導體展展前記者會時回應，「我不知道，要問台積電」，他無法替台積電回答。

郭智輝上任後2度拜訪日本，上週前往東京參加「台日科技對話」。他今天表示，由於現在有許多台日投資、合作項目緊鑼密鼓進行中，未來規劃再次拜訪日本。

為協助台廠投資落地，郭智輝表示，規劃在九州設立服務公司，提供一站式服務，主要為服務供應鏈廠商赴日投資，長崎、大分、宮崎、北九州等地都歡迎台灣廠商投資，現階段需要整合不同的投資條件，因此規劃先設立服務公司，協助廠商快速落地。

至於未來是否考慮在其他地方設服務據點，郭智輝表示，目前以九州為主，關西、關東地區則視產業發展，台灣往日本投資應該都是供應鏈關係，台日產業彼此合作有加乘效果。

郭智輝表示，經濟部會協助台積電供應鏈布局，這次去日本也有談AI產業，台灣AI硬體發展全世界第一，可以協助其他國家發展AI，也希望國際AI軟體公司來台合作，相信2025年至2028年AI發展可期，台灣也會發揮影響力。

此外，有媒體關心，若美國共和黨總統候選人川普再次當選，如何說服台灣沒有偷走美國晶片業。郭智輝表示，「台灣當然沒有偷走美國的晶片業」，台灣與美國晶片業者在製造上互補，由美國業者委託台廠生產晶片，因此美國業者毛利率還是最高，會向美方說明清楚。

台積電 日本

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