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台積電亞利桑那三廠已動工！州政府官員親口證實

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美國亞利桑那州商務管理局總裁Sandra Watson。記者吳康瑋／攝影
美國亞利桑那州商務管理局總裁Sandra Watson。記者吳康瑋／攝影

台積電（2330）日前規劃將在美國亞利桑那州設立第3座晶圓廠，而2日美國亞利桑那州商務管理局總裁Sandra Watson出席駐台貿易投資辦事處所主辦的「國際科技產業人才論壇」時，除了親口向媒體證實該消息，並強調，台灣與亞利桑那建立合作已超過數十年，而州政府除歡迎台積電等半導體產業鏈大廠前往投資外，也積極邀請其他包括電子製造業、AI伺服器等業者前往設廠。

據悉，台積電日前宣布，旗下亞利桑那州設立的第1期晶圓廠，預計在明(2025)年上半年開始生產4奈米晶片，而第2期晶圓廠則將於2028年開始生產3奈米和2奈米晶片，此外，台積電也決定建置第3期晶圓廠，規劃生產2奈米和（或）更先進製程，3期晶圓廠總投資金額達650億美元，而該消息也於今日正式經Sandra Watson親口證實。

Sandra Watson透露，台積電在亞利桑那州設立的晶圓廠，即將在明年初開始啟動大量生產，而前陣子第三廠也如火如荼的開始動工，隨著人才需求提升，縣市政府跟州也積極溝通、合作，希望能藉此帶給台灣廠商，更多的幫助、並成為台廠的堅強後盾。

Sandra Watson強調，自己這次帶團來台，主要是為了提供台積電的上下游廠商，各方面資源，其中，包括在人才培育、原料供應等各個面向，事實上，州政府衷心期盼能提供市場、企業界，更加充足、充沛的資源及全方位的服務，此外，除了廣邀半導體產業之外，包括中游、下游各個產業鏈，亞利桑那州都非常歡迎，期盼能與台廠締結更緊密的合作關係。

台積電 晶圓廠

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