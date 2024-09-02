台灣被推上全球AI發展舞台第一線 日月光吳田玉指有三大挑戰

日月光半導體執行長吳田玉今日出席SEMICON Taiwan 2024展前記者會，他以「黃金時刻，機會與挑戰」為題進行專題演講時表示，新冠肺炎時，讓半導體成為全球關注重心，而AI蓬勃發展，一舉將台灣推向世界舞台第一線。他強調，AI發展帶來很大改變，帶來新的機會，但也肩負很大的挑戰。他強調AI已成為半導體創新主要動力，並影響產業、金融、國防進而影響區域經濟變化，可說牽一髮動千軍。台灣因占據很重要的位置，是很好的機會，但未來也面對硬體不足、地緣政治及須全方位整合等三大挑戰。

吳田玉強調，AI涵蓋的範圍已不僅是IT，而是整個經濟體，它影響的也不僅僅是經濟而已，也直接影響到了國防及國家及區域長線總體競爭力。這也是為什麼AI能夠吸引那麼多的注意力。目前看到的也只是剛剛開始的改變，未來的想像空間，才是大家關注它並大力發展的原因。

他指出，半導體在新冠肺炎時期被推上檯面，台灣逐漸成為各國關注焦點，但AI蓬勃發展，台灣正式被推上世界舞台第一線，台灣因取得很好的位置，相對也是很好的機。

不過，他提出既然帶來機會，相對也有挑戰。他指出未來有三個挑戰。第一，硬體是新瓶頸，錢、時間、人都不夠，不僅是雲端，邊緣設備也是，擋在機會前面，和時間賽跑，所有的客人又提出不同的意見，這是個前所未有的巨大壓力，是個新的挑戰；第二，供應鏈重組及地緣政治。因為AI的長線巨大影響，地緣政治的壓力，只會加強加速；第三，全方位的解決方案，單一公司單一區域已經無法解決，尤其未來要解決是問題涵蓋整個系統端，涉及設備、材料和散熱等多面向。還有來自客戶多標準多元方案應運而生，對研發製造團隊壓力更大。

吳田玉表示，機會挑戰永遠對等。選擇正確的方向及正確的合作夥伴，開誠布公的合作，借力使力，產業整體的戰力大於個體。半導體協會的角色應該更加明顯。協會的目標是清楚的解釋機會及挑戰，組織業界合作平台，鼓勵交流，一起貢獻問題的解決方案，推升產業到下一個制高點，讓大家有機會一起參加更大的機會及挑戰。

吳田玉最後以「廣結善緣、多交朋友」，透露為迎接未來半導體黃金時期，透過跨界合作、異業合作，上下游整合一起解決未來面臨瓶頸，是未來必要解方。他舉這次南韓二大記憶體罕見來台參加國際半導體展為例，一葉知秋，即可一窺未來絕對團隊合作，共逐AI龐大商機的新時代。