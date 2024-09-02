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台積電組矽光子聯盟消息激勵 聯亞8個交易日漲57%

中央社／ 台北2日電

SEMI國際半導體展將於9月4日起登場，受到台積電將共組SEMI矽光子產業聯盟消息影響，網通股聯亞收189.5元，大漲8.29%；聯鈞收178.5元，漲2.88%，但波若威則收170元，下挫1.73%。

聯亞自8月22日迄今連續8個營業日上漲，漲幅高達57.91%。

聯亞先前法說會前指出，已與客戶開發共同封裝光學元件（CPO），CPO對聯亞而言只是改變雷射模組的封裝方式、位置，所需的雷射數量不會改變，對雷射的規格要求更高；因應更高速傳輸，更普及的採用共同封裝光學元件，元件可承受的工作溫度、功率要求將是下一個挑戰。

聯亞表示，矽光子已開案的有4家客戶，應用面包括資料中心、光達、消費性產品，除既有客戶之外，還有推出矽光子計畫的美國雲端服務供應商（CSP），明年較易看到矽光子應用產品有具體貢獻。

不過，聯亞說明，美國、中國客戶對矽光子產品需求都可望成長，但今年不會有大的採構設備計畫，現有機台設備仍可供應需求。

美國 聯亞

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