鴻海永續觀測站獲紅點設計大獎 發言人巫俊毅：善用優勢

鴻海（2317）2日宣布，集團內部所推動的ESG數位化管理平台「永續觀測站」獲全球知名的紅點設計大獎（Red Dot Award）肯定。鴻海「永續觀測站」智慧監測平台透過可視化介面，協助管理集團的ESG目標推動進程，進而幫助集團制定科學的決策和長期策略。

鴻海表示，「永續觀測站」能彙總鴻海科技集團在全球205個據點、跨24個國家的數據，即時掌握各地區ESG目標的達成狀況。透過數據分析能深入了解各單位的ESG執行情況，並及時提供協助，確保ESG目標的實現。

鴻海集團發言人巫俊毅表示，鴻海將持續善用鴻海在資訊科技的優勢能力，提升在ESG發展工作中的成果。此平台結合數據可視化與先進互動技術，強化數據的互動性與實用性。重視用戶體驗的視覺設計，運用動態仿真效果及生動圖像，將複雜的ESG數據，例如碳排放、員工福祉與公司治理等關鍵指標，轉化為簡明易懂的圖形呈現。使得訊息的可讀性和吸引力大幅提升，改善數據的理解與應用，成為企業內部決策的重要支援工具。