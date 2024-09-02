信評：AI手機出貨有望助攻5G滲透率 估明後年發酵

台灣行動通訊5G用戶數7月底突破934萬戶，5G滲透率約31%。中華信評今天表示，民眾轉換到5G網路相對慢，預期隨著AI手機出貨量占智慧型手機比例逐年增加，有望推升台灣5G滲透率，預估明後年發酵。

標普全球評級子公司中華信評今天舉行「2024台灣信用焦點研討會」，說明企業部門信用評等趨勢變化。

中華信評企業評等部副首席分析師郭彥煒指出，台灣企業主要面臨4大主要風險，包含中國經濟市場信心低迷、全球經濟趨緩速度超乎預期、貿易關稅可能使企業成本升高與融資風險等。3大結構性風險包含地緣政治緊繃、氣候變遷以及科技導致網路攻擊增加等風險。

郭彥煒表示，從各領域來看，過去1年來，科技業與交通運輸業的平均信用品質略有改善，半導體、零組件、消費性電子產品等科技子產業預計在今年到2026年間恢復成長，半導體業的稅息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）複合年成長率應可達到15%，在科技子產業中仍位居領先地位。

中華信評企業評等部資深高級分析師陳靜儀針對電信業發展提出觀察。陳靜儀指出，多數亞太區受評的電信業都是各自市場的主導者，類似公用事業體、具備強健的營運地位，整體而言，亞太區電信業有8成為投資級評等。

5G滲透率為5G戶數占整體行動通訊戶數（4G加5G戶數）的占比，中華信評指出，韓國跟中國是亞太區最早在2019年推出商用5G服務的國家，5G滲透率相對較高。台灣在2020年中開台，算是第二波採用5G的國家，台灣5G滲透率目前約3成。

陳靜儀分析，5G開台後因為沒看到對應的殺手級應用，民眾轉換到5G網路的意願相較慢，預期AI智慧型手機有機會扮演重要推手。預估今年AI手機占智慧型手機總出貨量比例達11%，2027年攀升到43%。

至於AI手機有望提升多少5G滲透率，陳靜儀指出，5G滲透率僅3成，仍有不少提升空間。AI手機屬於新應用，要看市場接受程度而定，預期到明、後年相關效益才會逐漸發酵。

中華信評分析，電信業若需要競標頻譜都會出現較大筆的資本支出，亞太區電信業頻譜支出高峰大致在2019年到2020年間，短期內沒有競標頻譜的前提下，電信業未來2到3年資本支出會較為謹慎，台灣電信三雄今明年現金流普遍會比前3年強健。

隨著兩大電信合併案在去年底生效，電信業進入「新三國時代」。陳靜儀表示，業界邁入比較良性的價格競爭，樂觀看待電信業行動通訊每戶平均收入（ARPU）將穩定成長。