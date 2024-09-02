鴻海研究院攜手陽明交大團隊 打造微型化高效先進光達

鴻海（2317）集團2日公布，鴻海研究院半導體所長暨國立陽明交通大學講座教授郭浩中，與半導體所洪瑜亨博士研究團隊，以及國際半導體學院教授張翼團隊、成維華教授團隊合作，成功開發出基於氮化鎵電晶體互補式架構的高頻高效雷射驅動電路，提供一個小型化、高效率的功率轉換模組，未來將可用於打造微型化高效能的光學雷達 （Light Detection And Ranging, LiDAR）。

鴻海研究院本次研究成果，已於7月發表在國際頂尖電力電子期刊IEEE Transactions on Power Electronics （IEEE TPEL）。IEEE TPEL 期刊是由國際電機電子工程師學會（IEEE）轄下的電力電子學會出版，為電力電子學領域最具影響力和權威性的學術期刊之一。

郭浩中表示，利用「空乏型氮化鎵電晶體」整合於「脈衝雷射驅動電路」，能夠縮小元件體積，並且實現高效率的功率轉換，以及產生任意頻率的光脈衝。研究團隊使用互補式氮化鎵高電子移動率電晶體，打造高頻脈衝雷射驅動器。

成維華指出，團隊所開發的高頻短脈衝雷射驅動器具備高達50MHz的切換頻率，脈衝寬度小於10奈秒，同時驅動峰值功率達50W，經過一系列分析與電路優化後，相較傳統脈衝雷射架構的理論最高效率37%，團隊所提出的脈衝雷射驅動器轉換效率可達75%。

研究團隊針對基於「氮化鎵電晶體」的互補式脈衝雷射驅動方法，其對應的相關專利申請，正持續申請中。期盼持續推進第三代半導體技術，未來透過分享的方式，結合台灣半導體優勢，提升光達等先進模組的微型化和高效率。