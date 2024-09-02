鴻海研究院攜手陽明交大團隊 打造微型化高效先進光達
鴻海（2317）集團2日公布，鴻海研究院半導體所長暨國立陽明交通大學講座教授郭浩中，與半導體所洪瑜亨博士研究團隊，以及國際半導體學院教授張翼團隊、成維華教授團隊合作，成功開發出基於氮化鎵電晶體互補式架構的高頻高效雷射驅動電路，提供一個小型化、高效率的功率轉換模組，未來將可用於打造微型化高效能的光學雷達 （Light Detection And Ranging, LiDAR）。
鴻海研究院本次研究成果，已於7月發表在國際頂尖電力電子期刊IEEE Transactions on Power Electronics （IEEE TPEL）。IEEE TPEL 期刊是由國際電機電子工程師學會（IEEE）轄下的電力電子學會出版，為電力電子學領域最具影響力和權威性的學術期刊之一。
郭浩中表示，利用「空乏型氮化鎵電晶體」整合於「脈衝雷射驅動電路」，能夠縮小元件體積，並且實現高效率的功率轉換，以及產生任意頻率的光脈衝。研究團隊使用互補式氮化鎵高電子移動率電晶體，打造高頻脈衝雷射驅動器。
成維華指出，團隊所開發的高頻短脈衝雷射驅動器具備高達50MHz的切換頻率，脈衝寬度小於10奈秒，同時驅動峰值功率達50W，經過一系列分析與電路優化後，相較傳統脈衝雷射架構的理論最高效率37%，團隊所提出的脈衝雷射驅動器轉換效率可達75%。
研究團隊針對基於「氮化鎵電晶體」的互補式脈衝雷射驅動方法，其對應的相關專利申請，正持續申請中。期盼持續推進第三代半導體技術，未來透過分享的方式，結合台灣半導體優勢，提升光達等先進模組的微型化和高效率。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言