光林智能攜手農業部林業保育署 推動生物多樣性
光寶科（2301）旗下光林智能（LEOTEK）自2023年起響應農業部林業保育署的「國土生態綠網」，積極推動「光曜台灣：友善光環境」計畫，迄今維護全台12條保育軸帶的生物多樣性。2日受邀參加林業保育署「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺」記者會，展現公私協力共創森林碳匯與生物多樣性的決心。
光林智能董事長邱森彬表示，作為美洲最大的AI智能交通維運服務商，光林智能以安全、生態與低碳為發展核心，持續為城鄉道路的照明系統升級，落實企業永續發展承諾。
光林智能全球首創「ECOridge生態照明」技術，結合光學與生物學的跨領域研究，開發出專為生物視角設計的光源。該技術符合國際對「友善光環境」標準，如美國照明條例及夏威夷茂宜島的藍光含量需低於2%，產品開發遵循國際自然保育聯盟（IUCN）及國際暗空協會（IDA）的戶外照明原則，將藍光降至2％以下，減少人造光對生態的影響，同時兼顧人眼用路視覺的舒適性，提升光品質。
從過去的蘭嶼海龜保育、高雄琉璃蟻防治、墾丁陸蟹導引，到今年攜手林業保育署新竹分署、連江縣政府與中國文化大學森林暨自然保育 學系，共同建置「馬祖雌光螢生態照明示範區」，降低人造光對雌光螢繁殖的影響，用智能的光保護微弱的光，連江縣政府更將計畫結合社區生態旅遊，推廣離島觀光，展現產官學民的生態保育合作典範。
「ECOridge生態照明」另將導入AI智能維運系統，提供社區公園、親山步道、山線及海線公路、國家森林遊樂區及生物多樣性熱點地區的故障預警服務，實現全方位智能化監管，推動兼顧生態保育與人類用路安全的友善光環境。
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