廣達攜 MIT 實現「預防醫學、精準治療」 再迎20年榮景

代工大廠廣達（2382）為慶祝與美國麻省理工學院旗下MIT電腦科學與人工智慧實驗室（CSAIL）締結合作滿20周年，於近日召開「Quanta-MIT 技術論壇」，而董事長林百里也親自現身開講，他強調，「GenAI在醫療保健領域的前景仍然是非常光明」，並強調目前在「預防醫學」和「精準醫學」領域上，做得特別全面、完整，憑藉各界攜手合作，將帶領智慧醫療市場再創榮景。

據悉，這次技術論壇名為「2024 Quanta-MIT Technology Forum」，並以「生成式 AI 實現更智慧的醫療保健 （Generative Al for Smarter Healthcare）」作為主軸，現場包括現任台灣首富暨廣達董事長林百里，以及MIT研究中心的長官們都到場祝賀，該論壇也同時是為廣達電腦和CSAIL合作20周年作慶祝。

林百里表示，提高醫療保健領域 AI 模型的準確性需要混合模型訓練，無論是通過不同的提示、多模型組合，還是對圖像和音訊數據進行訓練。為避免偏差，而我們需要正確標記和分割的數據集。通過使用範例、圖形數據和語言模型等有針對性的提示，我們可以微調這些模型以應對特定的醫療挑戰，而如今生成式AI已逐步將國內醫療保健環境逐步改變。