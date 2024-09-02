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廣達攜 MIT 實現「預防醫學、精準治療」 再迎20年榮景

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）為慶祝與美國麻省理工學院旗下MIT電腦科學與人工智慧實驗室（CSAIL）締結合作滿20周年，於近日召開「Quanta-MIT 技術論壇」，而董事長林百里也親自現身開講，他強調，「GenAI在醫療保健領域的前景仍然是非常光明」，並強調目前在「預防醫學」和「精準醫學」領域上，做得特別全面、完整，憑藉各界攜手合作，將帶領智慧醫療市場再創榮景。

據悉，這次技術論壇名為「2024 Quanta-MIT Technology Forum」，並以「生成式 AI 實現更智慧的醫療保健 （Generative Al for Smarter Healthcare）」作為主軸，現場包括現任台灣首富暨廣達董事長林百里，以及MIT研究中心的長官們都到場祝賀，該論壇也同時是為廣達電腦和CSAIL合作20周年作慶祝。

林百里表示，提高醫療保健領域 AI 模型的準確性需要混合模型訓練，無論是通過不同的提示、多模型組合，還是對圖像和音訊數據進行訓練。為避免偏差，而我們需要正確標記和分割的數據集。通過使用範例、圖形數據和語言模型等有針對性的提示，我們可以微調這些模型以應對特定的醫療挑戰，而如今生成式AI已逐步將國內醫療保健環境逐步改變。

林百里強調，隨著生成式AI全面導入，不僅使其更加數據驅動、也讓其預防性和個人化更佳全面，自己很高興看到這些技術將如何繼續重塑我們預測、預防和治療疾病的方式。事實上，廣達近年成功搭上AI人工智能巨浪後，股價一飛衝天，就連智慧醫療方面也突飛猛進，而廣達今年也已宣布每股配發9元現金股利，而這也創下近20年以來的新高紀錄。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

AI 廣達 林百里

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