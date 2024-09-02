華碩「棉花糖」鍵鼠甜進誠品 預期銷量翻倍

華碩（2357）Marshmallow系列鍵鼠自2023年夏天推出後，「棉花糖」色系與時尚設計受到消費者喜愛；今夏進駐全台誠品書店限定販售，並推出ASUS SmartO MD200 Silent Plus靜音滑鼠兩款新色「抹茶綠」、「燕麥奶」，實體書店及線上賣場皆享期間限定優惠。

華碩聯合科技業務副總經理陳怡君表示：「非常榮幸能與誠品書店展開合作，誠品書店的客群多注重人文、生活藝術，與「棉花糖」色系產品的時尚外觀及設計理念完美契合。7月1日進駐後，門市的展示與曝光帶動整體的銷售，預期銷量將比過去翻倍。我們相信，這次合作將進一步擴大華碩配件產品市場，並為未來長期合作奠定堅實基礎。」

華碩表示，結合時尚外型與人體工學設計的ASUS SmartO MD200 Silent Plus靜音滑鼠，握感舒適操控自如，較上一代點擊音量降低30%，安靜無聲好辦公；配備彈性攜帶環，一指上手輕鬆便攜。搭載4,200 DPI感測器，即使在玻璃表面也能精準操控；透過直覺的Armory Crate軟體，可自訂六顆按鈕的操作方式並監控重要統計數據，例如電池續航力、DPI和輪詢率；內建RF 2.4 GHz和藍牙，最多支援配對4個裝置，實現跨裝置切換不間斷，有效提升工作效率。