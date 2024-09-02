家登旗下家崎攜技鋼插旗浸沒式冷卻市場 專注特殊應用
家登集團（3680）先前宣布子公司家崎科技股份有限公司將與策略廠商技鋼合作開發浸沒式冷卻相關解決方案，強化集團半導體服務範疇，開創成長新動能。家登家登董事長邱銘乾提到，集團布局專注特殊應用，初期還有一些挑戰，但主要希望替客戶們解決ESG能源效率問題。
家登也提到，台灣擁有全球相當完整的先進冷卻散熱技術生態系，約90%以上的資料中心伺服器由總部位於台灣的廠商供貨，家崎與夥伴廠商合作開發，共同服務AI市場 。
家登先前提到，浸沒式冷卻（Immersion Cooling）是將物件浸泡至不導電的冷卻液中，並將電子零件運作時產生的熱能直接傳導至冷卻液中。相較於傳統的空氣冷卻方式，浸沒式冷卻具有多項優勢，包括更高的散熱效率及更低的能耗，這種技術能夠有效地應對高強度計算及運作需求。家登長期洞悉產業趨勢，追求技術領先，此次家登集團子公司家崎科技股份有限公司將與策略廠商技鋼合作開發浸沒式冷卻相關解決方案，強化集團半導體服務範疇，開創成長新動能。
浸沒式冷卻是將物件浸泡至不導電的冷卻液中，並將電子零件運作時產生的熱能直接傳導 至冷卻液中。其中雙相浸沒式冷卻是使用低沸點冷卻液在電子零件運作升溫的過程，快速達到氣化現象，並於 冷卻系統上方藉由低溫金屬管路，使得氣體相的冷卻液冷凝成液體，滴回冷卻液槽中。
相較於傳統的空氣冷卻方式，浸沒式冷卻具有多項優勢，包括更高的散熱效率及更低的能耗，這種技術能夠有 效地應對高強度計算及運作需求。如同輝達（NVIDIA）CEO黃仁勳於COMPUTEX展時表示「This is the future!」， 更展現了Immersion Cooling未來在散熱產業的重要性。
家登先前處分旗下家崎7,000張予技鋼。家登集團宣布，子公司家崎科技股份有限公司將與策略廠商技鋼合作開發浸沒式冷卻相關解決方案，強化集團半導體服務範疇，開創成長新動能。
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