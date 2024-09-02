快訊

6名人質之死：以色列爆發50萬人抗議訴求停火協議

柯文哲稱今年才知京華城840%容積率 她舉質詢證據：離開法院開始說謊

美味又富含蛋白質！起司對健康有害嗎？專家：有些人得節制

家登旗下家崎攜技鋼插旗浸沒式冷卻市場 專注特殊應用

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
家登董事長邱銘乾。記者尹慧中攝影
家登董事長邱銘乾。記者尹慧中攝影

家登集團（3680）先前宣布子公司家崎科技股份有限公司將與策略廠商技鋼合作開發浸沒式冷卻相關解決方案，強化集團半導體服務範疇，開創成長新動能。家登家登董事長邱銘乾提到，集團布局專注特殊應用，初期還有一些挑戰，但主要希望替客戶們解決ESG能源效率問題。

家登也提到，台灣擁有全球相當完整的先進冷卻散熱技術生態系，約90%以上的資料中心伺服器由總部位於台灣的廠商供貨，家崎與夥伴廠商合作開發，共同服務AI市場 。

家登先前提到，浸沒式冷卻（Immersion Cooling）是將物件浸泡至不導電的冷卻液中，並將電子零件運作時產生的熱能直接傳導至冷卻液中。相較於傳統的空氣冷卻方式，浸沒式冷卻具有多項優勢，包括更高的散熱效率及更低的能耗，這種技術能夠有效地應對高強度計算及運作需求。家登長期洞悉產業趨勢，追求技術領先，此次家登集團子公司家崎科技股份有限公司將與策略廠商技鋼合作開發浸沒式冷卻相關解決方案，強化集團半導體服務範疇，開創成長新動能。

浸沒式冷卻是將物件浸泡至不導電的冷卻液中，並將電子零件運作時產生的熱能直接傳導 至冷卻液中。其中雙相浸沒式冷卻是使用低沸點冷卻液在電子零件運作升溫的過程，快速達到氣化現象，並於 冷卻系統上方藉由低溫金屬管路，使得氣體相的冷卻液冷凝成液體，滴回冷卻液槽中。

相較於傳統的空氣冷卻方式，浸沒式冷卻具有多項優勢，包括更高的散熱效率及更低的能耗，這種技術能夠有 效地應對高強度計算及運作需求。如同輝達（NVIDIA）CEO黃仁勳於COMPUTEX展時表示「This is the future!」， 更展現了Immersion Cooling未來在散熱產業的重要性。

家登先前處分旗下家崎7,000張予技鋼。家登集團宣布，子公司家崎科技股份有限公司將與策略廠商技鋼合作開發浸沒式冷卻相關解決方案，強化集團半導體服務範疇，開創成長新動能。

延伸閱讀

家登集團今年營運拚新高 董座邱銘乾談創業心路歷程

攸泰攻無人機 跨大步

將起徵碳費 環境部宣布啟動3基金促綠色新動能

公告碳費三子法！彭啓明指「邁入碳定價時代」 估企業這時首度繳納碳費

相關新聞

廣達攜 MIT 實現「預防醫學、精準治療」 再迎20年榮景

代工大廠廣達（2382）為慶祝與美國麻省理工學院旗下MIT電腦科學與人工智慧實驗室（CSAIL）締結合作滿20周年，於近...

華碩「棉花糖」鍵鼠甜進誠品 預期銷量翻倍

華碩（2357）Marshmallow系列鍵鼠自2023年夏天推出後，「棉花糖」色系與時尚設計受到消費者喜愛；今夏進駐全...

家登五大產品線明年齊發功 明年營收挑戰百億元

晶圓與光罩載具解決方案大廠家登( 3680 )董事長邱銘乾今（2）日在與媒體餐敘受訪時表示，家登受惠指高階製程、後段先進...

家登旗下家崎攜技鋼插旗浸沒式冷卻市場 專注特殊應用

家登集團（3680）先前宣布子公司家崎科技股份有限公司將與策略廠商技鋼合作開發浸沒式冷卻相關解決方案，強化集團半導體服務...

傳英特爾基辛格將向董事會提出削減成本計劃 傳出出售FPGA晶片部門Altera

據知情人士透露，英特爾CEO帕特·基辛格和主要高管預計將於9月中旬向公司董事會提交一項計劃…

家登集團今年營運拚新高 董座邱銘乾談創業心路歷程

家登集團（3680）今年半導體展SEMICON Taiwan 2024 將參展，並預定2日下午召開法說會，董座邱銘乾談到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。