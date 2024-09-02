傳英特爾基辛格將向董事會提出削減成本計劃 傳出出售FPGA晶片部門Altera

據知情人士透露，英特爾CEO帕特·基辛格和主要高管預計將於9月中旬向公司董事會提交一項計劃，以剝離不必要的業務並調整資本支出，以重振這家曾經佔主導地位的晶片製造商的命運。該計劃將包括如何通過出售包括可編程晶片部門Altera在內的業務來削減總體成本的想法，英特爾再也無法從曾經可觀的利潤中為這些業務提供資金。

知情人士透露，該提議尚未包括拆分英特爾並將其合同製造業務或代工廠出售給台積電等買家的計劃。包括圍繞其製造業務在內的計劃變動尚未最終確定，可能會在會議前發生變化。

英特爾已經將其代工業務從設計業務中分離出來，自今年第一季度以來一直單獨報告其財務業勣。英特爾在設計和製造業務之間建立了一道牆，以確保設計部門的潛在客戶無法獲得使用英特爾代工廠（稱為晶圓廠）製造晶片的客戶的技術機密。

英特爾正經歷最糟糕的時期之一，因為它試圖在人工智能（AI）時代追趕英偉達等佔據主導地位的AI晶片製造商，輝達市值達3萬億美元。相比之下，在8月份發佈災難性的第二季度收益報告後，英特爾市值現已跌至1000億美元以下。

基辛格等高管提出的提案很可能包括進一步削減公司在工廠擴張方面的資本支出的計劃。消息人士稱，提案可能包括暫停或完全停止其在德國價值320億美元的工廠建設，據報道該項目已被推遲。

今年8月，英特爾表示，預計到2025年將資本支出削減至215億美元，較今年下降17%，並發佈了低於預期的第三季度預測。

據消息人士稱，除了CEO和高管計劃外，英特爾還聘請了摩根士丹利和高盛為董事會提供建議，告訴董事會英特爾可以出售哪些業務以及需要保留哪些業務。英特爾尚未就產品部門發出競標請求，但一旦董事會批準計劃，他們很可能會這樣做。

拆分Altera

9月中旬的董事會會議對於曾經的晶片製造之王來說至關重要。英特爾在8月份公佈了災難性的第二季度業績，其中包括暫停公司股息支付和裁員15%，旨在節省100億美元。

此前有報道稱，晶片行業資深人士陳立武(Lip-Bu Tan)在經過數月關於公司未來的辯論後辤去了英特爾董事會職務，導致董事會缺乏深厚的半導體業務經騐。隨後，基辛格試圖讓投資者對該公司疲弱的財務表現放心。

「過去幾周很艱難，基辛格在德意志銀行會議上表示。我們一直在努力解決這些問題。」基辛格表示，公司正在認真對待投資者的意見，英特爾正專注於公司重振計劃的第二階段。

這些計劃的一部分將一直懸而未決，直到9月中旬的會議。屆時，公司董事可能會就英特爾將保留哪些業務以及將放棄哪些業務做出重要決定。

該公司可能考慮出售的一個潛在部門是可編程晶片業務Altera，英特爾於2015年以167億美元收購了該業務。英特爾已採取措施將其分拆為一家獨立但仍為全資子公司的子公司，並表示計劃在未來的首次公開募股（IPO）中出售其部分股份，盡管它還沒有確切日期。

但消息人士稱，Altera也可能被整批出售給另一家有意擴大其投資組合的晶片製造商，該公司已悄悄開始探索是否有可能出售。基礎設施晶片製造商Marvell（美滿電子）是此類交易的潛在買家之一。

據報導，英特爾擁有各種選擇，包括可能分拆英特爾的產品設計和製造業務，預計將在董事會會議上討論。