經濟顧問會議9月3日登場 許勝雄等大咖領軍、劉德音將現身

行政院經濟發展委員會首次「經濟顧問會議」將於3日上午在台北國際會議中心登場，現場將由「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」三大分組召集人前行政院副院長林信義、金仁寶總裁暨工總名譽理事長許勝雄、中研院士朱敬一作代表，與其餘近60名科技領袖，就各議題進行分組會議，而會議引言報告則找來台積電前董事長劉德音現身開講。

根據行政院資料顯示，這次與會的近60名企業界大咖領袖，都是為呼應經發會創新經濟、均衡台灣、包容成長3大政策目標，從半導體、資通訊業、金融、傳產、服務業、新創、創投等領域事業以及全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、中小企業總會、工業區廠商聯合總會、各公協會等產業邀請來，將擔任旗下經濟發展委員會重要的經濟顧問。

行政院經濟發展委員會主責擘劃國家整體經濟發展方向及願景、擬定國家經濟發展策略，以及研析國家經濟發展關鍵興革事項，而這次受俜的企業代表雖為「無給職」，但每次出席會議，都可以依規定向行政院支領出席費。根據名單顯示，包括鴻海（2317）董事長劉揚偉、宏碁（2353）創辦人施振榮、英業達前董事長暨電電公會理事長李詩欽等大咖都將現身與會。

據悉，會議自9月3日上午於國際會議中心（TICC）正式開幕，屆時將由行政院長卓榮泰致詞、秘書長龔明鑫引言，而下午則安排由3大工作小組各自帶隊進行分組討論，截至目前雖尚未公布確切召開會議的時間、樓層，不過參照去年底召開的「科技顧問會議」，大約可推測為上午8:50開幕，而據TICC場地行事曆顯示，目前包括一樓101A、105、201B等會議室都已承租，由此可見此次經濟顧問會議的重要程度。