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RISC-V進軍主流AI加速晶片設計賽道 市場能見度提升

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
DIGITIMES研究中心分析師陳辰妃。圖／DIGITIMES提供
DIGITIMES研究中心分析師陳辰妃。圖／DIGITIMES提供

DIGITIME分析師陳辰妃觀察，RISC-V技術不斷成熟及應用領域持續拓展，已由最初物聯網與嵌入式等中小型系統應用階段，發展到雲端資料中心及AI等高階加速運算領域，與x86與Arm並列半導體上游矽智財(Silicon Intellectual Property；SIP)與IC設計產業鏈三大主角。

陳辰妃提到，Meta、Google與OpenAI皆為目前生成式AI發展指標業者，隨各業者接連將RISC-V技術導入自研AI加速晶片發展，或將間接影響未來生成式AI產業發展。

陳辰妃認為，過去已採用x86與Arm架構的主要業者紛紛投入RISC-V發展，主要透過參與發展RISC-V技術來強化晶片設計自主性，保有技術發展的影響力與競爭力。

其次，藉此探索x86及進階精簡指令集機器(Advanced RISC Machine；ARM)架構的其他備案選擇，來減少對主流商用晶片或Arm公司IP授權產品的依賴，也避免市場被龍頭業者所壟斷。陳辰妃指出，未來RISC-V架構將與x86與Arm並存，但不會相互取代。

也因為業界對RISC-V架構具低功耗與開放靈活性的興趣愈來愈大，陳辰妃表示，RISC-V架構已進入HPC與AI加速運算晶片設計環節中，逐漸成為當前加速運算晶片架構的替代方案備案選項。

像是Tesla Dojo計畫所採用的D1晶片，其IC設計環節中已部分採用RISC-V架構，將用來優化Tesla自駕運算平台；Meta訓練與推論加速器(Meta Training and Inference Accelerator；MTIA)晶片則整合晶心科的RISC-V IP產品，用來強化自家平台的推薦系統演算法，提高社群用戶的使用體驗。

此外，Google在第五代TPU結合SiFive Intelligence X280後，第六代TPU也傳出將繼續合作的消息。OpenAI也宣布與新創公司Rain AI合作開發基於RISC-V架構的AI加速晶片，近期晶心科宣布授權RISC-V IP產品給Rain AI使用，未來Rain AI晶片上市後將出貨給OpenAI使用。

值得注意的是，儘管全球貿易與政經局勢瞬息萬變，RISC-V架構趨勢仍在全球迅速崛起，特別是在中國市場。中國業者利用RISC-V開源特性，減少國際大廠技術依賴，並藉此促進中國半導體產業自主發展。其中，2024年初啟動的「甲辰計畫(RISC-V Prosperity 2036)」，對於中國推動RISC-V生態系統發展，或將有長遠影響。

AI IC設計 晶片

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