AI 新品搶市 晶睿 AI 安防解決方案再升級

晶睿（3454）建構全方位AI安防解決方案，2日發布全新AI功能RealSight Engine，可將網路攝影機在任何光源條件下拍攝的影像，轉化為清楚可見的人物影像，即使面對背光環境，臉部表情也能超清晰，更排除複雜設定，安裝即啟用，幾個步驟就能優化營運效率，特別適合燈光昏暗的藝廊、郊區公園、城市周邊停車場等，不但解決客戶因多元光線場景、耗時設定的痛點，結合晶睿通訊旗下AI智能搜尋功能，重要時刻隨時掌握關鍵影像。

晶睿表示，根據研究機構統計，全球AI網路攝影機的市場規模將從2023年82億美元成長至2033年674億美元，年均複合成長率將達23.5%，顯示研發AI功能是次世代安防產業成長關鍵。

晶睿產品企劃處處長廖邦廷表示，晶睿以客戶為中心，打造最值得信賴的完整AI安防解決方案，旗下AI網路攝影機結合智能物件分析（Vision Object Analytics），可輕鬆辨別人、車、行徑與特徵，並輔以智能影像分析（Smart VCA）功能提升警報準確率，以及後端軟體使用深度搜尋（Deep Search）功能等進行快速搜索，擴充影像辨識、搜尋及事件偵測的深度與廣度，現在更加入RealSight Engine技術，應用AI技術自動辨識影像資訊，強化攝影機在不同情境下拍攝的清晰度並確保關鍵人車影像呈現，讓客戶掌握關鍵證據。

傳統網路攝影機拍攝受環境光源影響，一旦出現背光、過曝，或者人物快速移動，其人物成像就容易不清楚。透過導入RealSight Engine的AI技術，讓攝影機能自動偵測場景所出現的人物，並自動加強影像成像品質。RealSight Engine優勢包括解決人物在移動過程中所造成的影像模糊，確保攝影機不受夜間光源影響，清晰捕捉夜間場景和人物，不需要反覆手動調整相機的曝光時間。

晶睿表示，目前RealSight Engine優先內建於指定新款高階AI網路攝影機，另外，擁有指定攝影機的客戶也可透過下載新增功能，且未來將逐步拓展至更多元的產品系列，全面升級AI系列產品。