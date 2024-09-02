快訊

柯文哲出北檢沒回家…與陳佩琪直奔黃珊珊住處 原因曝光

京華城案柯文哲無保請回 她酸全靠「這三字」：別開心太早

竹北天坑建案承購戶不解約 投資客算盤一打寧可賭了

AI 新品搶市 晶睿 AI 安防解決方案再升級

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

晶睿（3454）建構全方位AI安防解決方案，2日發布全新AI功能RealSight Engine，可將網路攝影機在任何光源條件下拍攝的影像，轉化為清楚可見的人物影像，即使面對背光環境，臉部表情也能超清晰，更排除複雜設定，安裝即啟用，幾個步驟就能優化營運效率，特別適合燈光昏暗的藝廊、郊區公園、城市周邊停車場等，不但解決客戶因多元光線場景、耗時設定的痛點，結合晶睿通訊旗下AI智能搜尋功能，重要時刻隨時掌握關鍵影像。

晶睿表示，根據研究機構統計，全球AI網路攝影機的市場規模將從2023年82億美元成長至2033年674億美元，年均複合成長率將達23.5%，顯示研發AI功能是次世代安防產業成長關鍵。

晶睿產品企劃處處長廖邦廷表示，晶睿以客戶為中心，打造最值得信賴的完整AI安防解決方案，旗下AI網路攝影機結合智能物件分析（Vision Object Analytics），可輕鬆辨別人、車、行徑與特徵，並輔以智能影像分析（Smart VCA）功能提升警報準確率，以及後端軟體使用深度搜尋（Deep Search）功能等進行快速搜索，擴充影像辨識、搜尋及事件偵測的深度與廣度，現在更加入RealSight Engine技術，應用AI技術自動辨識影像資訊，強化攝影機在不同情境下拍攝的清晰度並確保關鍵人車影像呈現，讓客戶掌握關鍵證據。

傳統網路攝影機拍攝受環境光源影響，一旦出現背光、過曝，或者人物快速移動，其人物成像就容易不清楚。透過導入RealSight Engine的AI技術，讓攝影機能自動偵測場景所出現的人物，並自動加強影像成像品質。RealSight Engine優勢包括解決人物在移動過程中所造成的影像模糊，確保攝影機不受夜間光源影響，清晰捕捉夜間場景和人物，不需要反覆手動調整相機的曝光時間。

晶睿表示，目前RealSight Engine優先內建於指定新款高階AI網路攝影機，另外，擁有指定攝影機的客戶也可透過下載新增功能，且未來將逐步拓展至更多元的產品系列，全面升級AI系列產品。

延伸閱讀

陳奕光專欄／蘋果供應鏈 業績加溫

解決低薪 賴總統：經濟發展、產業升級 自然提高薪水

唐美雲「孟婆客棧」砸重金升級 蔡振南哭了：花錢太兇

中職／猿牛棚防禦率聯盟最低 古久保點出一名驚喜人物

相關新聞

台積電埃米級製程訂單來了 A16未量產先轟動

台積電最先進的埃米級A16製程「未量產先轟動」。業界傳出，不僅大客戶蘋果已預訂台積電A16首批產能，AI界當紅炸子雞Op...

RISC-V進軍主流AI加速晶片設計賽道 市場能見度提升

DIGITIME分析師陳辰妃觀察，RISC-V技術不斷成熟及應用領域持續拓展，已由最初物聯網與嵌入式等中小型系統應用階段...

IFA大展 AI PC再衝一波…英特爾將在展前推新晶片

「柏林消費性電子展（IFA）」將在9月6日至10日於德國柏林登場，今年聚焦AI PC，英特爾將於展前端出新一代AI PC...

IFA展 高通可能發表平價CPU

不讓x86架構專美於前，高通執行長艾蒙今年也將親征IFA展，分享高通以安謀（Arm）架構打造的最新AI PC處理器驍龍X...

台積助威…OpenAI進化催動Sora商機 光通訊放閃

OpenAI傳找台積電埃米製程助威，代工自研AI晶片，為旗下文字生成影片AI模型Sora打造更強大算力基礎。業界看好，蘋...

月底OIP論壇 台積電談先進封裝

台積電衝刺先進製程之餘，年度全球開放創新平台（OIP）生態系統論壇本月起將開跑，首場預定9月25日於北美聖塔克拉拉登場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。