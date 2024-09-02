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品牌廠搶進折疊機市場 三星霸主地位受威脅

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

隨著愈來愈多品牌廠搶進折疊機市場，全球折疊機龍頭三星的霸主地位正備受威脅，除了大陸市場被華為壓制之外，目前在北美、西歐等市場也分別被摩托羅拉、榮耀等對手超車，透露折疊機戰火正全面蔓延。

三星為全球最早發表智慧折疊機的品牌廠，過去全球市占率最高一度衝上八成，幾乎可說是折疊機的代名詞。

然而，隨著各大品牌廠爭相投入，加上供應鏈軸承零組件良率愈來愈，導致折疊機市場競爭日益激烈，三星今年上半年全球折疊機市占率最低一度滑落到五至六成。

研究機構Counterpoint Research最新報告指出，今年第2季全球折疊機出貨量年增48%，大陸占總出貨量一半以上，西歐則成為僅次於大陸的第二大折疊機市場，當地市場競爭也異常激烈，榮耀市占率更以些微差距在西歐市場脫穎而出，首度在當地超越三星。

北美與拉丁美洲市場方面，上季由美系品牌廠摩托羅拉稱王，該公司第2季全球折疊機出貨量達到三位數增長。

其中，摩托羅拉在拉丁美洲與加勒比海地區的折疊機市場更是年增458%，台灣軸承廠富世達是摩托羅拉折疊機軸承主力供應商，受惠大。

三星 摩托羅拉 貨量

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