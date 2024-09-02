華為攻折疊機 近期拍板富世達、兆利延長供應「排他條款」合約
華為快攻折疊機，今年銷量拚再翻倍，為確保最關鍵的軸承元件供應順暢，近期拍板與台灣軸承雙雄富世達（6805）、兆利（3548）延長軸承供應「排他條款」合約，延續兩家台廠統包供貨華為的狀況。
市場預料，華為延長合約後，與台灣軸承雙雄合作將更緊密，有助挑戰三星全球折疊機霸主地位，二家台廠也可確保後續訂單無虞。
華為延長與台灣軸承雙雄供貨合約後，新的訂單也隨之報到。根據華為近期官宣，該公司下半年將至少推出二款新折疊機，其中一款為眾所矚目的三折機，據傳由富世達獨家供貨軸承；另一款則是左右折的折疊機新品，由富世達、兆利共同供應軸承。
華為投入折疊機市場後，高度仰賴台灣軸承雙雄，並於2022年與富世達、兆利簽訂供貨合約，並附帶「排他條款」，明訂在中國大陸市場部分，富世達、兆利負責統包供應華為軸承，該合約日前期滿後，華為拍板與台灣軸承雙雄續約，延長至明年6月，凸顯對台廠的高度依賴。
據悉，軸承品質好壞攸關用戶體驗，高品質軸承不僅能讓折疊機開折更為順暢，同時也讓降低螢幕折痕感，因此軸承一向是折疊機最關鍵的零組件，華為此刻延長供貨合約，也意味對台灣軸承雙雄高度肯定。
兆利證實，未來在大陸市場將持續供應軸承零組件給特定客戶，下半年軸承出貨動能也會隨著大客戶新機發布，加大供貨力道，挹注業績成長。
業界人士指出，台廠生產的軸承零組件都具備開合20萬次以上的耐用度，因應客戶要求，軸承精度也愈來愈高，一組折疊機軸承所需的金屬件已從原先數十個擴大至上百個，對於消除折痕具有極大的幫助，且手機開折也更加順暢。
華為發展折疊機初期，在大陸市場銷量僅100多萬支，去年呈現倍數成長，銷售量衝上近300萬支。今年隨著折疊機市場接受度提升，保守預估銷量上看700萬支以上，持續呈現翻倍增長，意味對富世達、兆利的拉貨動能同步激增。
研調機構IDC報告指出，華為今年第2季在大陸折疊機市場市占率高達41.7%，出貨量約257萬支，高居榜首，vivo與榮耀分別位居第二與第三，但市占率與銷售量都與華為有一段差距。
法人表示，華為的品牌力在大陸相當具有影響力，即使是全球折疊機霸主三星在大陸市場的銷售量也不敵華為，預料隨著華為下半年折疊新機上市，富世達、兆利出貨動能有望同步增強。
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