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台積助威…OpenAI進化催動Sora商機 光通訊放閃

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
OpenAI傳找台積電埃米製程助威，代工自研AI晶片，為旗下文字生成影片AI模型Sora打造更強大算力基礎，順勢引爆光通訊商機。（路透）
OpenAI傳找台積電埃米製程助威，代工自研AI晶片，為旗下文字生成影片AI模型Sora打造更強大算力基礎，順勢引爆光通訊商機。（路透）

OpenAI傳找台積電（2330）埃米製程助威，代工自研AI晶片，為旗下文字生成影片AI模型Sora打造更強大算力基礎。業界看好，蘋果已宣布要與OpenAI合作，Sora更是未來蘋果AI一大賣點。Sora戰力升級，助推蘋果搶攻AI市場力道，刺激相關聯網與高速傳輸產業發展，光通訊扮演要角、商機大爆發，華星光（4979）、上詮（3363）、波若威（3163）等台廠將大啖商機。

蘋果6月發表的個人化智慧系統Apple Intelligence，將OpenAI旗下ChatGPT整合至產品中，近期再傳出蘋果有意參與OpenAI新一輪融資，並取得董事會觀察員身分，顯示OpenAI在蘋果AI發展戰略上，正扮演著舉足輕重的角色。

業界人士認為，OpenAI取得台積電先進製程奧援，蘋果身為OpenAI合作夥伴，將受惠Sora算力升級商機，而Sora已被視為影像創作領域的「超級應用」，伴隨算力提升，使用者採用意願也會增加，資料量將呈現指數級成長，驅動龐大的資料傳輸需求。

法人指出，Sora刺激資料傳輸需求暴增，矽光子及高速光模組可提高資料傳輸速度，華星光、上詮、波若威、光聖及前鼎等台灣光通訊相關業者，都擁有相關技術能量，可望受惠。

其中，華星光跟隨大客戶邁威爾（Marvell）腳步，持續投入800G光收發模組、共同封裝光學元件（CPO）研發，具技術領先優勢。邁威爾積極布局矽光子領域，華星光與其合作關係緊密，強化矽光子研發能量勢在必行，將在市場規格升級潮中搶占先機。

上詮CPO布局進度冠本土同業，目前已完成相關技術研發，結合半導體封裝自動化生產技術，進行光纖陣列連接器製程的量產準備，已具備CPO產品設計與製程開發能力，也是目前檯面上唯一與台積電在CPO方面有合作關係的光通訊廠。

波若威受惠AI算力需求帶動，數據中心相關800G光模組產品線，今年進入放量階段，將開始貢獻營收。波若威看好，下半年隨著企業資本支出回復正常，加上AI應用加持，預期AI伺服器400G、800G相關產品出貨動能可望向上。


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