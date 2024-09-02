IFA展 高通可能發表平價CPU

不讓x86架構專美於前，高通執行長艾蒙今年也將親征IFA展，分享高通以安謀（Arm）架構打造的最新AI PC處理器驍龍X系列。市場預期，今年八核心版本驍龍X平台有望亮相，可能為更精簡化的平價處理器，藉此搶占x86架構市場份額，也讓AI PC市場更熱鬧。

高通已預告，將於今年IFA展舉行展前記者會，分享高通如何擴展領先驍龍X系列，透過Copilot+ PC為更多使用者帶來強大效能、出色功效和AI功能。

艾蒙將於IFA展活動中攜手多位產業領導者，分享運算體驗改變歷程，以及高通如何重塑Windows生態系。

市場預期，高通有望在IFA展公布八核心版本驍龍X平台，該版本較高通原先產品線更為精簡且平價，有望進一步降低驍龍X平台裝置的價格門檻。

艾蒙先前於高通的財報會議上預告，會有更多的PC產品在IFA展發表，PC為高通多元化最大推動力，相信高通將成為AI PC頂級晶片供應商。

同時，高通也釋出旗下X系列產品藍圖，規劃2025年拓展售價低至700美元的AI PC，同時不影響NPU性能；該價格與目前市面上消費型機種相當。

高通現階段驍龍X系列處理器主打專為AI應用設計的NPU達45 TOPS（每秒兆次操作），強調高效能、更省電，目前入門款搭載驍龍X系列處理器的AI PC要價約1,000美元起跳，高階版甚至要價1,600美元至1,700美元以上。

高通的驍龍X系列處理器，是全球首發符合微軟新一代AI PC架構新標準「Copilot+PC」的處理器。