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IFA大展 AI PC再衝一波…英特爾將在展前推新晶片

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
「柏林消費性電子展（IFA）」將在9月6日德國柏林登場，英特爾將於展前端出新一代AI PC處理器，可能點燃AI PC新戰火。（美聯社）
「柏林消費性電子展（IFA）」將在9月6日德國柏林登場，英特爾將於展前端出新一代AI PC處理器，可能點燃AI PC新戰火。（美聯社）

「柏林消費性電子展（IFA）」將在9月6日至10日於德國柏林登場，今年聚焦AI PC，英特爾將於展前端出新一代AI PC處理器，最快本月上市，引領AI PC市場再衝一波。

宏碁、華碩、微星、戴爾等品牌廠都將在IFA展推出搭載英特爾最新處理器的AI PC，瞄準年底耶誕旺季商機。

IFA展是全球最大消費電子暨家電產品展，非常具有指標意義。業界認為，隨著各大品牌廠AI PC重裝上秀，順勢點燃新一波AI PC戰火。

IFA展引領AI PC再衝一波
IFA展引領AI PC再衝一波

英特爾規劃，將於柏林時間3日於IFA展前舉行發表會，推出新一代Core Ultra、Lunar Lake筆電處理器，是英特爾旗下首款符合微軟「Copilot+ PC」架構的AI PC晶片。

在英特爾之前，搭載高通AI PC處理器的AI PC已於6月第一波上市，緊接著超微AI PC處理器於7月底發起新一波攻勢，英特爾此次端出的新款處理器，將是今年最後一波AI PC處理器。市場預計，搭載英特爾新款AI PC處理器的AI PC最快9月開始出貨，瞄準年底歐美耶誕旺季需求。

據了解，目前PC品牌包括宏碁、華碩、微星、戴爾等，都將於IFA展期間推出搭載英特爾最新處理器的AI PC，預料聯想、惠普（HP）等PC巨擘也不會缺席這波新品商機。

在眾多PC品牌中，宏碁對揮軍IFA展示肌肉最積極，由董事長陳俊聖主帥親征，將在台灣時間4日晚間舉行全球發表會，活動主題鎖定AI。

市場預計，宏碁新品重點圍繞在搭載英特爾新晶片的AI PC，涵蓋電競、商用及消費性領域產品。

宏碁集團近年強攻生成式AI商機，陳俊聖多次強調商機不只是AI PC銷售，集團旗下子公司也探索各式AI應用，預計宏碁也將在發表會推出生成式AI新軟體服務。

華碩、戴爾雖未在IFA舉行全球發表會，據了解，兩大PC品牌皆會推出相應AI PC新品。

微星方面，也將推出新款搭載英特爾AI PC，及新的AI應用軟體。

即便AI PC尚無殺手級軟體應用，加上目前產品價格偏高，導致AI PC在整體電腦產業滲透率未能明顯突破，品牌廠仍看好相關商機，預計將是持續數年的產業成長機會。

惠普執行長羅爾斯日前在財報會議上指出，AI PC將為下半年整體PC出貨量貢獻約10%。華碩共同執行長許先越則喊出，目標要在第一波符合「Copilot+ PC」架構的AI PC市占率達到25%。


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