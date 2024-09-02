台積電埃米級製程訂單來了 A16未量產先轟動

台積電（2330）最先進的埃米級A16製程「未量產先轟動」。業界傳出，不僅大客戶蘋果已預訂台積電A16首批產能，AI界當紅炸子雞OpenAI也因自研AI晶片長期需求，加入預訂A16產能，成為台積電AI相關訂單能見度拉長的重要推手。

對於相關議題，台積電8月30日回應提到公司不評論市場傳聞，亦不評論單一客戶業務。

業界盛傳，台積電A16製程尚未量產，首批客戶已浮上檯面，罕見的是除了蘋果持續合作之外，也出現新的AI指標企業，最受矚目的是ChatGPT開發商OpenAI，該公司積極投入自家ASIC晶片設計開發。

業界人士透露，OpenAI原先積極和台積電洽商合作建置專用晶圓廠，惟評估發展效益後，擱置蓋專用廠計畫，策略上OpenAI自家ASIC晶片找博通、邁威爾（Marvell）等美商合作開發，其中，OpenAI有望成為博通前四大客戶。

由於博通、邁威爾也都是台積電長期客戶，兩家美商協助OpenAI開發的ASIC晶片，依據晶片設計規畫，預定陸續在台積電3奈米家族與後續A16製程投片生產。

OpenAI不僅對非蘋AI應用發展具關鍵地位，也協助蘋果裝置AI應用發展。蘋果今年6月發表個人化智慧系統AppleIntelligence，已將ChatGPT融入，相關策略讓外界認為OpenAI對蘋果在AI發展扮演關鍵角色，未來隨著OpenAI積極投入自家ASIC晶片設計開發，也將持續在AI運算領域中掌握話語權。

A16是台積電目前已揭露最先進的製程節點，也是台積電邁入埃米製程的第一站，預定2026下半年量產，並且會先在台灣量產。

台積電先前介紹，A16將採下一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，並採用超級電軌技術（SPR），SPR是具有獨創性、領先業界的背面供電解決方案，是業界首創的技術。