台灣護國群山漏了什麼？資深投行家：「1產業」可能與AI並駕齊驅
摘要
1.作者認為，台灣在機器人產業發展仍不足，不應忽視這個具有潛力的市場。
2.台灣在個人電腦和智慧型手機產業占有一席之地，應持續尋找能發揮影響力的新興領域。
3.機器人產業潛力巨大，從工廠到家庭都有需求。台灣應及時投入資源，發展在智慧世界時代中的關鍵產業。
上周台北舉辦「台灣機器人與智慧自動化展」，不只炒熱機器人話題，機器人概念股也大漲。
機器人時代來臨：AI與實體世界的橋樑
台灣近年在尋找「護國群山」，讓台灣在國際上有更重要的經濟地位。最近有一個新神山是AI產業，指的與AI相關的基礎製造、零件、散熱、CPU等，很可惜的是未提到機器人。台灣產業以製造聞名，但為何和機器人連結不深？
AI和實體世界連結的裝置是什麼？以往是電腦和手機，現在有電動車；進入萬物互聯時代後，除了物聯網以外，最重要的實體裝置恐怕會是機器人。
機器人是AI和實體世界的橋樑。2年前我們講元宇宙，後來證明是錯的，我們還是要在實體世界裡生活，而實體世界重要幫手就是可以移動、提升做事速度的機器人。
「下一波AI是物理AI，能理解物理法則的AI、能在我們身邊工作的AI。機器人技術已經到來、物理AI已經到來！」6月Computex時，輝達執行長黃仁勳帶領我們想像，未來的工廠將是機器人自動化生產。
從AI到機器人：台灣科技產業的下一個戰場
台灣要拓展機器人產業，必須從生態系角度思考。以往個人電腦和智慧手機是重要裝置，形成廣大生態系，台灣在其中也有一定位置。
台灣全力發展AI伺服器產業，主要是配合建置資料中心，但台灣缺電，不可能建很多資料中心。AI商機固然大，但若跟機器人比起來，可能不相上下。
馬斯克和黃仁勳，很早就看到機器人市場潛力。機器人世界已經來臨，從工廠到家庭都需要。未來是智慧賦能的世界，台灣也要與時俱進。
希望本次機器人大展，能喚起台灣廠商和政府注意，將資源投注在這個潛力無窮的產業上！
資料來源：CNBC、Palmstreet、Plantasmic
《原文台灣護國群山漏了什麼？資深投行家：「這項產業」可能與AI並駕齊驅》
※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。
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