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欣興：新豐一廠遭罰逾300萬元 廢水阻塞管路立即疏通

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

欣興（3037）1日公告，違反水汙染防治法遭裁處罰鍰事宜，公司新豐一廠廢水處理未符合放流水標準，違反水汙染防治法第7條第一項，並依第40條第一項裁處，遭罰逾300萬元並已廢水阻塞管路立即疏通。

欣興公告提到，新豐一廠 113年5月20日經新竹縣環保局稽核，放流水檢測異常，公司立即停止排放，迴流處理。處分情形：罰鍰及處環境講習2小時

另外欣興公告，裁罰金額(元)：新台幣 3,102,000 元，預計可能損失或影響：新台幣3,102,000元，可能獲得保險理賠之金額(元)：無，改善情形及未來因應措施：針對阻塞管路立即進行疏通及規劃建置備援管路。

新台幣 欣興 理賠

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