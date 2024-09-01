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中職／吳念庭恐怕明年才能歸隊 洪總評估無法打12強賽

中華電信攜手臺中榮總 應用5G企業專網

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

台灣面對人口老化趨勢，醫療資源的均衡分配與偏遠地區居民的健康福祉也越來越受到關注。中華電（2412）與臺中榮總繼去年共同舉辦南投縣信義鄉羅娜部落偏鄉義診，今年再度攜手合作，深入苗栗縣獅潭鄉竹木社區辦理「山城有約」偏鄉醫療義診服務，為醫療資源相對較匱乏地區的民眾帶來實質幫助。

在1日義診活動中，因需臺中榮總專科醫師遠距協助，中華電信透過5G企業專網賦能，以遠距與現場醫師共同協作，提供當地居民即時且全面的醫療服務。臺中榮總陳適安院長說明，透過與苗栗縣衛生局先前舉辦的座談，瞭解到獅潭鄉、大湖鄉、泰安鄉居民普遍面臨三高疾病，且因為長期從事農業勞作，骨骼、皮膚與眼部疾病的發病率較高，臺中榮總特別成立一組智慧醫療團隊，前往當地進行義診。

如遇較為複雜病症，醫療團隊可即時啟用5G行動醫療會診模式。憑藉5G高速率、低延遲的網路特性，現場醫師可即時查詢民眾在院內的病歷資料，也可立即傳送現場的醫學影像，與醫院端醫療團隊進行會診，讓偏鄉居民不必遠赴醫學中心就診，也能享受高品質的專業醫療服務，大幅縮短了診療過程的交通時間，提升就醫效率。

中華電信企業客戶分公司張本元總經理表示，中華電信與臺中榮總已建立多年的5G應用合作關係。雙方在總院以及嘉義、埔里分院和彰化榮家布建5G企業專網，並完成了包括心導管、脊椎和達文西等手術在內的遠距協作，消弭城鄉落差，提升偏鄉醫療品質。

本次「山城有約」偏鄉醫療義診活動中，臺中榮總醫師團隊也帶領著中興大學後醫系學生，共同進行社區居家醫療訪視，現場以即時連線，完成個案資料接取、醫療訪視等作業，以經驗傳承協助偏鄉注入醫療服務新血。

面對即將來臨的超高齡社會，中華電信積極加強遠距會診、遠距照護、在宅醫療及在宅住院等服務。這些舉措不僅有助於解決醫療資源分配不均的問題，也為偏鄉長者提供更簡便的醫療服務。相信在臺中榮總的全力支持下，更多偏遠地區居民也能享受更好的醫療資源，實現全民健康福祉的共同目標。

中華電信 榮總

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