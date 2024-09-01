快訊

胃發炎時不要吃香蕉！專科醫師告訴你最常見的家庭解方為何

小黨為何難撐過兩屆大選 民眾黨存活生機就在非藍非綠

低軌衛星通訊搶搭太空商機 台廠具備哪些強項？

台積電全球OIP生態系統論壇 9月25日北美開跑

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電年度全球開放創新平台（OIP）生態系統論壇即將舉辦。（路透）
台積電年度全球開放創新平台（OIP）生態系統論壇即將舉辦。（路透）

台積電年度全球開放創新平台（OIP）生態系統論壇即將舉辦，首場預定9月25日北美 Santa Clara 開跑，後續日本、台灣、中國大陸、歐洲、以色列陸續舉辦。台積去年在論壇在宣布攜手21個3DFabric 聯盟夥伴共同攜手合作並釋放創新，各界關注後續進展。

依據台積電官網說明，今年度論壇上重點關注人工智慧如何改變晶片設計以及3D IC 系統設計的最新進展，參與生態系統合作夥伴，可以深入瞭解最新的創新和突破。

依據台積電官網介紹，將由一系列多場論壇，展示生態系統如何合作解決關鍵設計挑戰，並在晶片設計過程中利用人工智慧。在這個獨特的活動中與產業領袖和創新者互動，在包括北美、日本、臺灣、中國、歐洲和以色列在內的全球主要地點陸續舉辦並將同步實體和線上進行。

台積電每年除了重要的自家年度技術論壇，OIP　論壇則主要和生態圈夥伴合作展示成果，台積電先前在2023年OIP　生態系統論壇宣布突破性成果，重新定義3D IC 的未來，當時台積並宣布首創半導體業界的 3DFabric 聯盟，該聯盟在過去一年中大幅成長，致力為客戶提供半導體設計、記憶體模組、載板技術、測試、製造及封裝的全面性解決方案與服務。

記憶體方面，當時台積電已宣布與美光、三星記憶體及SK海力士等主要 記憶體夥伴密切合作，驅動高頻寬記憶體 HBM3與 HBM3e 的快速成長，藉由提供更多的 記憶體容量來促進生成式AI系統的發展。

至於載板合作，台積公司已成功與載板夥伴揖斐電（Ibiden）及欣興合作，定義了載板設計技術檔， 以促進載板自動佈線。

台積電是在於2008年創建開放創新平台匯集客戶與夥伴的創新思考，秉持縮短設 計時間、縮短量產時程、加速產品上市時間並加快獲利時程之共同目標。開放創新平台涵 蓋半導體產業最完備的設計生態系統聯盟，集結包括業界領先的電子設計自動化、資料庫、 矽智財、雲端、以及設計服務夥伴。台積公司自從成立以來即與設計夥伴及客戶緊密合作， 並持續將矽智財與資料庫組合擴增至超過7萬個項目。目前能夠為客戶提供自0.5微米至2奈米超過4萬6,000個技術檔案及超過3,300個製程設計套件。

台積電 記憶體模組

延伸閱讀

台股9月天 名家指點五題材…留意台積、大立光、鴻海走勢

美股道瓊創高、台積ADR勁揚 市場本周關注就業報告

內部徵才系統AI「戲劇系5顆星推薦」 台積電主管怒：當我部門都在演戲？

輝達財報透露訊息...有利台積

相關新聞

台積電全球 OIP 生態系統論壇 9月25日北美開跑

台積電年度全球開放創新平台（OIP）生態系統論壇即將舉辦，首場預定9月25日北美 Santa Clara 開跑，後續日本...

台積、谷歌 AI話語權較勁

「SEMICON Taiwan二○二四國際半導體展」本周盛大登場，這個全球最具影響力的國際半導體盛會，今年以「半導體賦能...

SEMICON展即將登場看門道 軟硬體如何結合讓AI代理落地

「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」本周盛大登場，這個全球最具影響力的國際半導體盛會，今年以「半導體賦能AI」為主題，再度點燃科技議題討論熱度，備受矚目的大師論壇中更以「Long-term Opportunity and Synergy for AI」為題，推出「AI晶片世紀對談」。大師交鋒，會迸出什麼火花？

AI落地拚賦能 成台灣新挑戰

實現先進的ＡＩ功能需要更強大的硬體：因此高效能、低功耗的半導體技術是ＡＩ代理成功落地關鍵。而台積電擔綱核心：本周將與漢密...

半導體展場五焦點 炒熱話題

SEMICON Taiwan 2024半導體展將於9月4日登場，今年以「Breaking Limits：Powering...

i16上市前夕 富士康鄭州廠高價招工

iPhone 16將於台灣時間9月10日凌晨正式曝光，鄭州富士康進入招募旺季，8月底，蘋果鏈公司正在日以繼夜地趕工。據時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。