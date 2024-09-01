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台積、谷歌 AI話語權較勁

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
微軟創辦人比爾蓋茲、谷歌大腦之父吳恩達都提出「AI代理」趨勢。當台積持續推進先進製程，如何與其他科技巨擘攜手軟硬結合亦是下一關鍵。（美聯社）
微軟創辦人比爾蓋茲、谷歌大腦之父吳恩達都提出「AI代理」趨勢。當台積持續推進先進製程，如何與其他科技巨擘攜手軟硬結合亦是下一關鍵。（美聯社）

「SEMICON Taiwan二○二四國際半導體展」本周盛大登場，這個全球最具影響力的國際半導體盛會，今年以「半導體賦能ＡＩ」為主題，再度點燃科技議題討論熱度，備受矚目的大師論壇中更以「Long-term Opportunity and Synergy for AI」為題，推出「ＡＩ晶片世紀對談」。大師交鋒，備受矚目。

這場大師論壇包括：以半導體與記憶體領域為擅場的台積電執行副總經理暨營運長米玉傑、日月光執行長吳田玉、三星記憶體業務總裁李正培（Jung-Bae Lee），及全球科技巨擘，聚焦軟硬整合、提出生成式ＡＩ解決方案架構的谷歌副總裁漢密度．迪亞（Hamidou Dia）。

可預見的是，今年的半導體展將不只著墨於支持ＡＩ運作的硬體，轉而探究如何落地應用，能截長補短創造更強大生態系者，才能掌舵未來ＡＩ話語權，具長遠制霸能力。

二○一一年，有「谷歌大腦之父」美譽的吳恩達，在公司積極推動谷歌大腦研究，以深度學習技術推動ＡＩ系統革新，讓他為此享有ＡＩ先驅之名。他曾說，一百年前人類發明了電，現在ＡＩ就像新的電力，如此通用的技術可廣泛應用至各領域。因此十多年前當他參與Google Brain團隊，目標就是利用谷歌算力建立大規模神經網路，且期待只要持續鍵入資料，模型會自我進步。

今年六月，吳恩達在自己的Ｘ平台上，重申許多大師提及的未來新趨勢「ＡＩ代理（AI Agent）」。

吳恩達定義，「如果說向ＬＬＭ（大語言模型）下命令、取得回覆的單次互動（one-shot），那明顯不是Agent，能自主規畫、使用其他ＡＩ工具，並自行迭代演進的才是Agent」。

雖然微軟創辦人比爾蓋茲早在去年就預言，將來所有人都將擁有一個遠超出當今技術的ＡＩ代理，但他也認定ＡＩ代理必須做到跨程式運作，可記錄主人偏好並主動依此行動，讓人類可將腦力集中在更重要的事物，「ＡＩ代理不僅會改變每個人與電腦互動的方式。它還將顛覆軟體產業」，比爾蓋茲說。

據透露，ＡＩ代理這個嶄新名詞不只已經在微軟、谷歌發酵，也將在這場半導體展上，被迪亞帶來台灣，與台積、日月光等權威共同討論。

迪亞日前發表自己對ＡＩ代理的看法，說「人工智慧不僅僅是一種技術，」預言：當它們結合起來處理多個或更複雜任務，ＡＩ真正的力量才能顯現。

迪亞認為ＡＩ代理的價值在於能整合多種技術，實現更複雜且多層次的任務。ＡＩ代理可「進行智慧決策與規畫」、「加強創造力和資料分析能力」、「強化用戶體驗與個人賦能」三領域展現強大能力。

其中，最關鍵的就是ＡＩ代理能增強創造力與資料分析能力，且還與其他ＡＩ技術結合，填補數據集中的不足，提供更具針對性的建議，提升用戶體驗和參與度。

另外，迪亞也預期，未來的ＡＩ代理能有效提升用戶體驗並賦能：會模擬人類對話和互動，甚至還能從聲調來檢測對方情緒，回答更自然、建議更精準，就像是會看人臉色的助理。

半導體 比爾蓋茲

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