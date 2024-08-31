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深化半導體產業交流 台捷訪團召開多場雙邊會議

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
國科會主委吳誠文（右）於布拉格與捷克科研創新部長馬雷克·澤尼謝克（Marek Zeníšek）（左）討論台捷科研合作的方向。圖／國科會提供
國科會主委吳誠文（右）於布拉格與捷克科研創新部長馬雷克·澤尼謝克（Marek Zeníšek）（左）討論台捷科研合作的方向。圖／國科會提供

行政院秘書長龔明鑫30日表示，我國訪團部會官員與捷克政府召開多場雙邊會議，就台捷雙方在台捷韌性計畫、半導體供應鏈廠商需求、產業聚落、人才培育等議題，進一步交流雙邊合作進展及未來推動方向。

行政院秘書長龔明鑫與國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文及經濟部次長陳正祺率團到捷克訪問，30日與出席「全球安全論壇」（GLOBSEC）的國安會吳釗燮秘書長共同召開記者會。

龔明鑫表示，此次訪捷有兩大任務，除了與捷方討論2021年啟動的雙邊合作計畫進展外，這次也是繼德拉霍斯首席副議長Jiří Drahoš於今年6月來台舉辦投資說明會後，我政府率領我國半導體供應鏈業者來到捷克，實地考察當地投資環境，並就未來投資規劃及相關需求與捷方交流。

龔明鑫透露，參團企業中已經有業者對於投資捷克表達濃厚興趣，更有企業表達預計今年就有機會在布拉格設立辦公室、明年在烏斯季成立物流中心等，我商可將捷克作為一個歐洲中心，服務對象不僅有台積電德勒斯登廠，更可以擴展到整個歐洲的半導體廠；我方亦欣見捷方樂願積極協助我業者於捷克布局，捷克投資局（CzechInvest）並承諾提供單一窗口服務協助台商，雙方皆樂觀期待，也會共同努力在未來的3-5年讓捷克有機會發展為歐洲重要的半導體供應鏈聚落。

另外，訪問團此行亦赴烏斯季省地區考察，並與烏斯季省省長Jan Schiller會晤，並與烏斯季省政府就人才培訓、投資環境、租稅優惠、投資服務等議題廣泛討論。我方感謝捷方協助在距離德勒斯登一小時車程內的烏斯季找到適合發展供應鏈的地點，這可協助廠商以較合宜的成本服務台積電，並可以此為跳板，爭取歐洲各半導體廠的合作商機。

半導體 國安會 捷克 龔明鑫

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