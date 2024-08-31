捷克眾議長：願祭租稅優惠 支持台灣半導體投資

行政院秘書長龔明鑫率團訪問捷克，他表示，新政府提出半導體、AI等五大信賴產業，他心目中首選合作對象即是捷克，因捷克工業基礎發達、科技人才豐沛，且堅持自由民主價值；捷克眾議長艾達莫娃則說，樂意透過稅收優惠等措施，支持台灣半導體供應鏈業者投資捷克。

國發會今天透過新聞稿指出，行政院秘書長龔明鑫與國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文及經濟部次長陳正祺率團到捷克訪問，30日與出席「全球安全論壇」（GLOBSEC）的國安會秘書長吳釗燮，共同召開記者會。

龔明鑫在記者會感謝捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）、首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）及科研創新部長傑尼雪克（Marek Ženíšek）熱情接待訪團，即使在審查預算期間仍抽空與台灣訪團會談。

龔明鑫表示，德拉霍斯今年6月來台舉辦投資說明會後，台灣政府率領半導體供應鏈業者到捷克，實地考察當地投資環境，並就未來投資規劃及相關需求與捷方交流，參團企業中已有業者對於投資捷克表達濃厚興趣。

此外，此次也將與捷方討論2021年啟動的雙邊合作計畫進展。

國發會指出，龔明鑫與劉鏡清、吳誠文、陳正祺及外交部等部會官員，和捷克政府召開多場雙邊會議，就台捷雙方在台捷韌性計畫、半導體供應鏈廠商需求、產業聚落、人才培育等議題，進一步交流雙邊合作進展及未來推動方向。

國發會表示，訪問團此行亦赴烏斯季省地區考察，與烏斯季省省長希勒（Jan Schiller）會晤，並和烏斯季省政府就人才培訓、投資環境、租稅優惠、投資服務等議題廣泛討論。

國發會指出，台灣感謝捷方協助在距離德勒斯登一小時車程內的烏斯季，找到適合發展供應鏈的地點，這可協助廠商以較合宜的成本服務台積電，並可以此為跳板，爭取歐洲各半導體廠的合作商機。

國發會表示，未來雙方產業交流將持續進行，不只半導體，也有機會擴展至AI等產業；捷克下週將組團赴台參加Semicon Taiwan 2024，並設立國家館，台灣也會在今年10月於布爾諾市舉行的捷克工業大展（MSV International Engineering Fair），設立台灣國家館，盼創造更多台捷產業合作機會。

此外，國發會指出，龔明鑫一行28日抵達捷克後，隨即前往捷克眾議院，出席由捷克投資局舉辦的投資說明會，艾達莫娃及傑尼雪克到場致詞。

艾達莫娃表示，捷克將台灣視為最重要的亞洲民主友人之一，捷克政府樂意透過稅收優惠等激勵措施，支持台灣半導體供應鏈業者投資捷克。

傑尼雪克指出，捷克具有深厚工業基礎，有高度意願參與歐洲半導體產業發展，相信此投資說明會將成為捷克與台灣合作開發全球半導體產業鏈的里程碑。

龔明鑫表示，從台灣政府促成台捷直航、設立中東歐投融資基金，到這一年來積極鼓勵台商在捷克建立半導體產業聚落，一再展現台灣重視對捷克的承諾，相信捷克未來一定能成為歐洲重要的半導體供應鏈聚落。

龔明鑫指出，新政府提出五大信賴產業，他心目中首選合作對象即是捷克，除因捷克的工業基礎發達、科技人才豐沛外，也因捷克一直堅持自由民主價值，是台灣共享價值的好夥伴，相信台捷未來將持續創造產業合作佳績。

「五大信賴產業」，指的是半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控及次世代通訊等。