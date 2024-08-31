台灣考察團訪捷 盼助捷克成歐洲半導體供應鏈聚落

國安會秘書長吳釗燮30日出席「全球安全論壇」記者會表示，希望將台灣的供應鏈帶到捷克，未來與台積電合作。行政院秘書長龔明鑫表示，台捷將共同努力在未來的3至5年讓捷克發展為歐洲重要的半導體供應鏈聚落。

國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長龔明鑫、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文以及經濟部次長陳正祺等人，30日在布拉格出席一年一度的「全球安全論壇」（GLOBSEC），並共同召開記者會。

吳釗燮在記者會表示，此次來訪捷克，有龐大的官方訪問團與商業訪問團，旨在加強台灣與捷克的雙邊關係，特別是經濟方面，希望促進半導體供應鏈的合作。

吳釗燮說，捷克很重視半導體產業，而台積電在德勒斯登設廠，需要有完整的供應鏈，「我們希望將台灣的供應鏈帶到捷克，與台積電合作，在這裡建立供應鏈」。

他表示，台灣企業在捷克或其他國家進行投資，需具備穩定的基礎設施，如穩定的電力和水源供應，與充足的工程師人才。台灣將與捷克密切合作，確保這些條件滿足台灣投資者的需求。

吳釗燮表示，獎勵措施是另一個關鍵因素，需要制訂吸引產業的配套措施，讓台灣企業感受到捷克政府和人民的歡迎。他說，期望在3至5年內看到更多台灣企業在捷克投資，特別是半導體領域。

他也指出，台灣在建立科學園區方面有成功經驗，邀請捷克官員來台觀摩。台灣與捷克的關係對於國家安全相當重要，台灣政府將繼續深化雙邊合作。

龔明鑫在記者會中表示，感謝眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、參議院首席副議長德拉霍斯（JiříDrahoš），以及科技創新部部長傑尼雪克（MarekŽeníšek）等人的熱情接待。

龔明鑫表示，此次訪捷除了與捷方討論2021年啟動的雙邊合作計畫進展外，主要任務是為了促進台灣半導體供應鏈在捷克的布局。去年台灣代表團訪問捷克時，台積電宣布在德國德勒斯登設廠，隨後雙方開始討論在捷克發展半導體供應鏈聚落的可能性。今年6月，捷克參議院副議長德拉霍斯率團訪台，並在台北舉辦說明會，吸引27家半導體相關企業參加，出席踴躍。

他說，這次有16家半導體供應鏈廠商參加代表團，探索投資機會。無論是參與這幾天投資說明會，或參訪鄰近德勒斯登的城鎮烏斯季（Usti），台灣企業普遍對投資捷克充滿濃厚興趣。

龔明鑫說，台灣企業的共同想法是，希望在捷克投資後，未來不僅服務德勒斯登的台積電客戶，更希望服務整個歐洲市場，將捷克作為經營歐洲市場的重要據點。部分企業已計劃在今年內於布拉格設立辦公室，明年在烏斯季成立物流中心。

龔明鑫表示，台灣將設立服務窗口，捷克投資局（Czech Invest）也承諾提供單一窗口服務協助台商，雙方共同努力在未來的3至5年讓捷克有機會發展為歐洲重要的半導體供應鏈聚落。