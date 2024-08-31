網路詐騙通報查詢網 Q4上路

數位發展部次長林宜敬昨日指出，「網路詐騙通報查詢網」預計第四季上路，Google、LINE、Meta三大平台也表示會全力支持政府打擊詐騙，而在打詐以外，數發部未來將會與ＮＧＯ（非營利組織）合作，透過公私協力機制，成立「假訊息委員會」審查假訊息，並建置下架假訊息機制，不過，目前都還在討論。

林宜敬指出，數發部積極推動「數位發展三支箭」政策，其中首支箭便是針對數位經濟產業的防詐工作，也是建構數位信任體系最為關鍵的一環，「網路詐騙通報查詢網」目前正在內部封測中，未來將提供民眾通報詐騙網址的服務。

三大平台也積極與數發部合作，Meta台灣公共政策總經理陳奕儒表示，未來，Meta會透過ＡＩ技術、快速下架詐騙廣告、與執法機關打擊犯罪、要求金融服務廣告主完成身分驗證、推動防詐教育等五大面向，全面開展防詐措施；LINE公共事務副總經理林若凡也表達，會更嚴格管理站內廣告的直接投放，僅允許金管會核准的金融機構投放投資商品廣告。

Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻說，為了進一步提升廣告透明度並降低詐騙風險，Google積極更新各項廣告政策，並透過「廣告放送量受限政策」，降低不肖人士以新帳號放送大量廣告的可能性。

除了打詐，林宜敬也點出，「打擊假訊息」是數發部下一階段會處理的事項，但由於打擊假訊息會相對複雜，因此，未來打詐工作到一定階段後，將會著手開始進行打假工作。

林宜敬說，假訊息並不適宜由政府主觀判斷，畢竟涉及人民的言論自由，目前規畫將由政府建制一些機制跟平台架構，然後交由ＮＧＯ或民間單位判斷真假訊息，當然這些判別機構也必須要有足夠的公信力，因此未來數發部也會努力朝打假方向發展。