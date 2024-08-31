黃仁勳：「一年一晶片」不變

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，即使下一世代的AI晶片Blackwell延後出貨，並不影響輝達每年推出旗艦級產品的規畫。

黃仁勳向英國金融時報（FT）表示，Blackwell晶片的生產瑕疵，不影響輝達將產品發布時程從兩年推出一次新品，加快為一年一次的計畫。他去年10月宣布Blackwell晶片平台，引發市場高度關注最強AI晶片。

AI市場規模預料在數年內上看千億美元，輝達加快創新節奏，被視為維持AI霸主地位的關鍵。

本月稍早，市場傳出Blackwell晶片於生產後端出現瑕疵，迫使輝達與合作夥伴台積電做出調整，讓Blackwell出貨時程延到今年底，拖累輝達股價29日收盤重挫逾6%，投資人也擔憂其成長減緩和毛利縮減。

儘管輝達精密晶片生產日益複雜，黃仁勳仍表示，晶片產品仍將逐年更新，工程師正在研發接下來兩個世代的晶片，保持一年一款新產品的節奏。

在28日的財報說明會上，分析師提問輝達的客戶如何從大筆的AI投資獲利。黃仁勳向FT表示，輝達自身就借助AI加速資料處理、協助設計與製造產品，獲得生產力的大幅躍進。

知情人士也透露，美國消費電子大廠蘋果（Apple）和輝達正洽談加入投資OpenAI行列，都想加強和OpenAI之間的合作關係。

彭博資訊和華爾街日報（WSJ）報導指出，蘋果與輝達正洽商加入投資行列，已投資OpenAI 130億美元的微軟預料也會參與，若談判取得進展，全美市值最高的三家科技巨擘，都將是ChatGPT開發者的股東。

目前還不清楚蘋果、輝達或微軟這一輪各會出資多少。微軟已是OpenAI的主要戰略投資人，擁有OpenAI獲利的49%分潤。